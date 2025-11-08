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  • «Пари НН» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Пари НН» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 15:20
Нижний Новгород
08.11.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
(К) ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
6
Алекс Опоку Сарфо
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
6
Угочукву Иву
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Мирлинд Даку
(К) ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Нижний Новгород
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
96
Никита Васильев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
7
Александар Юкич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
4-1-3-2
30
Медведев
19
Шнапцев
24
Фаринья
25
Карич
16
Крашевский
6
Опоку Сарфо
88
Лесовой
19
Ермаков
15
Боселли
6
Олусегун
77
Ивлев
3-4-1-2
38
Ставер
12
Арройо
98
Лобов
2
Тесленко
70
Кабутов
22
Ходжа
6
Иву
51
Рожков
14
Кузяев
99
Шабанхаджай
19
Даку
6
Олусегун
3
Коледин
3
Коледин
6
Олусегун
19
Ермаков
14
Тичич
14
Тичич
19
Ермаков
88
Лесовой
27
Грулев
27
Грулев
88
Лесовой
15
Боселли
32
Весино
32
Весино
15
Боселли
22
Ходжа
23
Безруков
23
Безруков
22
Ходжа
6
Иву
8
Йочич
8
Йочич
6
Иву
99
Шабанхаджай
43
Сиве
43
Сиве
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Нижний Новгород
Рубин
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Нижний Новгород - Рубин
1
3
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
10
Нарушения
12
13
Офсайды
2
1
Количество передач
444
389
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Рубина», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Рубин»

«Пари НН» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Нижний Новгород
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