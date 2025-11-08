Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-1-3-2
30
Медведев
19
Шнапцев
24
Фаринья
25
Карич
16
Крашевский
6
Опоку Сарфо
88
Лесовой
19
Ермаков
15
Боселли
6
Олусегун
77
Ивлев
3-4-1-2
38
Ставер
12
Арройо
98
Лобов
2
Тесленко
70
Кабутов
22
Ходжа
6
Иву
51
Рожков
14
Кузяев
99
Шабанхаджай
19
Даку
6
Олусегун
3
Коледин
3
Коледин
6
Олусегун
19
Ермаков
14
Тичич
14
Тичич
19
Ермаков
88
Лесовой
27
Грулев
27
Грулев
88
Лесовой
15
Боселли
32
Весино
32
Весино
15
Боселли
22
Ходжа
23
Безруков
23
Безруков
22
Ходжа
6
Иву
8
Йочич
8
Йочич
6
Иву
99
Шабанхаджай
43
Сиве
43
Сиве
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Нижний Новгород
Рубин
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Нижний Новгород - Рубин
1
3
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
10
Нарушения
12
13
Офсайды
2
1
Количество передач
444
389
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Рубина», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»