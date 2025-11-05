05.11.2025, среда, 16:00
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
2-4-1-1-2
99
Сысуев
38
Касимов
2
Поройков
21
Горелов
54
Косерик
25
Олейник
22
Бубанья
18
Камилов
9
Оганесян
9
Савельев
19
Жезус
4-1-2-3
16
Корякин
20
Гонсалес
17
Пальцев
5
Стежко
59
Хмарин
6
Ленини
18
Козлов
88
Кривцов
28
Перрен
67
Мукаилов
11
Сантос
9
Савельев
48
Анциперов
48
Анциперов
9
Савельев
18
Камилов
57
Болотов
57
Болотов
18
Камилов
19
Жезус
18
Игнатьев
18
Игнатьев
19
Жезус
5
Стежко
3
Тормена
3
Тормена
5
Стежко
6
Ленини
53
Черников
53
Черников
6
Ленини
28
Перрен
27
Са
27
Са
28
Перрен
11
Сантос
11
Батчи
11
Батчи
11
Сантос
67
Мукаилов
9
Кордоба
9
Кордоба
67
Мукаилов
Остались в запасе
Оренбург
Краснодар
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Оренбург - Краснодар
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Краснодара»,1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»