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  • «Оренбург» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

«Оренбург» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

5 ноября 2025, 14:50
Оренбург
05.11.2025, среда, 16:00
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 3
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Краснодар
9' М. Савельев
12' Д. Козлов 88' Д. Кордоба 90+5' Д. Кордоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
22
Владан Бубанья
ОП
21
Павел Горелов
ОП
54
Николай Косерик
ОП
25
Станислав Олейник
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
48
Егор Анциперов
ЦП
63
Омар Минатулаев
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
2-4-1-1-2
99
Сысуев
38
Касимов
2
Поройков
21
Горелов
54
Косерик
25
Олейник
22
Бубанья
18
Камилов
9
Оганесян
9
Савельев
19
Жезус
4-1-2-3
16
Корякин
20
Гонсалес
17
Пальцев
5
Стежко
59
Хмарин
6
Ленини
18
Козлов
88
Кривцов
28
Перрен
67
Мукаилов
11
Сантос
9
Савельев
48
Анциперов
48
Анциперов
9
Савельев
18
Камилов
57
Болотов
57
Болотов
18
Камилов
19
Жезус
18
Игнатьев
18
Игнатьев
19
Жезус
5
Стежко
3
Тормена
3
Тормена
5
Стежко
6
Ленини
53
Черников
53
Черников
6
Ленини
28
Перрен
27
Са
27
Са
28
Перрен
11
Сантос
11
Батчи
11
Батчи
11
Сантос
67
Мукаилов
9
Кордоба
9
Кордоба
67
Мукаилов
Остались в запасе
Оренбург
Краснодар
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Оренбург - Краснодар
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Краснодара»,1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург»«Краснодар»

«Оренбург» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар Оренбург
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