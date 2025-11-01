Составы команд
Рубин
Рубин
3-3-2-2
38
Ставер
98
Лобов
5
Вуячич
4
Нижегородов
12
Арройо
6
Иву
51
Рожков
14
Кузяев
23
Безруков
19
Даку
99
Шабанхаджай
4-2-1-1-2
1
Расулов
4
Касерес
2
Маричаль
6
Фернандес
8
Рубенс
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
7
Бабаев
91
Гладышев
70
Тюкавин
51
Рожков
70
Кабутов
70
Кабутов
51
Рожков
23
Безруков
22
Ходжа
22
Ходжа
23
Безруков
6
Иву
19
Иванов
19
Иванов
6
Иву
99
Шабанхаджай
8
Йочич
8
Йочич
99
Шабанхаджай
8
Рубенс
7
Скопинцев
7
Скопинцев
8
Рубенс
74
Фомин
50
Кутицкий
50
Кутицкий
74
Фомин
15
Глебов
88
Окишор
88
Окишор
15
Глебов
7
Бабаев
49
Маухуб
49
Маухуб
7
Бабаев
70
Тюкавин
33
Сергеев
33
Сергеев
70
Тюкавин
Остались в запасе
Рубин
Динамо
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Рубин - Динамо
3
1
3
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
14
Офсайды
3
1
Количество передач
283
574
Сейвы
3
2
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Динамо», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 17:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»