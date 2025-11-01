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  • «Рубин» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Рубин» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 15:28
Рубин
01.11.2025, суббота, 17:45
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
74
Даниил Фомин
(К) ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-3-2-2
38
Ставер
98
Лобов
5
Вуячич
4
Нижегородов
12
Арройо
6
Иву
51
Рожков
14
Кузяев
23
Безруков
19
Даку
99
Шабанхаджай
4-2-1-1-2
1
Расулов
4
Касерес
2
Маричаль
6
Фернандес
8
Рубенс
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
7
Бабаев
91
Гладышев
70
Тюкавин
51
Рожков
70
Кабутов
70
Кабутов
51
Рожков
23
Безруков
22
Ходжа
22
Ходжа
23
Безруков
6
Иву
19
Иванов
19
Иванов
6
Иву
99
Шабанхаджай
8
Йочич
8
Йочич
99
Шабанхаджай
8
Рубенс
7
Скопинцев
7
Скопинцев
8
Рубенс
74
Фомин
50
Кутицкий
50
Кутицкий
74
Фомин
15
Глебов
88
Окишор
88
Окишор
15
Глебов
7
Бабаев
49
Маухуб
49
Маухуб
7
Бабаев
70
Тюкавин
33
Сергеев
33
Сергеев
70
Тюкавин
Остались в запасе
Рубин
Динамо
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Рубин - Динамо
3
1
3
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
14
Офсайды
3
1
Количество передач
283
574
Сейвы
3
2
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Динамо», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 17:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Динамо»

«Рубин» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
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