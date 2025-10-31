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  • ЦСКА – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2025

ЦСКА – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2025

31 октября 2025, 17:50
ЦСКА
31.10.2025, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Нижний Новгород
40' И. Обляков (П) 82' М. Кисляк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
5
Родриго Вильягра
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
6
Алекс Опоку Сарфо
ОП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Нижний Новгород
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
52
Егор Смелов
АП
80
Валерий Царукян
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
3-3-3-1
49
Тороп
3
Круговой
90
Лукин
78
Дивеев
52
Бандикян
5
Вильягра
22
Гайич
17
Глебов
10
Обляков
31
Кисляк
9
Алеррандро
4-1-3-2
30
Медведев
32
Пигас
24
Фаринья
2
Александров
25
Карич
6
Опоку Сарфо
15
Боселли
77
Ивлев
88
Лесовой
6
Олусегун
19
Ермаков
52
Бандикян
37
Кармо
37
Кармо
52
Бандикян
9
Алеррандро
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Алеррандро
5
Вильягра
99
Шуманский
99
Шуманский
5
Вильягра
15
Боселли
16
Крашевский
16
Крашевский
15
Боселли
32
Пигас
14
Тичич
14
Тичич
32
Пигас
77
Ивлев
52
Смелов
52
Смелов
77
Ивлев
88
Лесовой
27
Грулев
27
Грулев
88
Лесовой
19
Ермаков
29
Сефас
29
Сефас
19
Ермаков
Остались в запасе
ЦСКА
Нижний Новгород
85
Егор Бесаев
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Остались в запасе
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча ЦСКА - Нижний Новгород
1
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
4
5
Офсайды
1
1
Количество передач
536
298
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Пари НН», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН»

ЦСКА – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород ЦСКА
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