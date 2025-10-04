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  • «Динамо» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Динамо» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 18:35
Динамо
04.10.2025, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 5
Завершен
Локомотив
23' И. Сергеев 27' Бителло 85' М. Осипенко (П)
1' Д. Пруцев 43' А. Батраков (П) 68' Н. Комличенко 81' Д. Воробьев 90+2' А. Руденко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
3-2-1-2-2
99
Лунев
8
Рубенс
55
Осипенко
4
Касерес
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
19
Зайнутдинов
21
Миранчук
33
Сергеев
49
Маухуб
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
59
Погостнов
3
Фассон
23
Монтес
93
Карпукас
6
Баринов
25
Пруцев
83
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
8
Рубенс
7
Скопинцев
7
Скопинцев
8
Рубенс
15
Глебов
2
Маричаль
2
Маричаль
15
Глебов
33
Сергеев
91
Гладышев
91
Гладышев
33
Сергеев
49
Маухуб
70
Тюкавин
70
Тюкавин
49
Маухуб
10
Воробьев
24
Ненахов
24
Ненахов
10
Воробьев
93
Карпукас
27
Комличенко
27
Комличенко
93
Карпукас
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
14
Никита Салтыков
ЛВ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
14
Никита Салтыков
ЛВ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо - Локомотив
1
1
Всего ударов по воротам
23
18
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
15
Офсайды
3
4
Количество передач
407
336
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
9
7
Удары из пределов штрафной
20
17
Удары из-за пределов штрафной
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Локомотива», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Локомотив»

«Динамо» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо
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