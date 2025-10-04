04.10.2025, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 5
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-2-1-2-2
99
Лунев
8
Рубенс
55
Осипенко
4
Касерес
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
19
Зайнутдинов
21
Миранчук
33
Сергеев
49
Маухуб
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
59
Погостнов
3
Фассон
23
Монтес
93
Карпукас
6
Баринов
25
Пруцев
83
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
8
Рубенс
7
Скопинцев
7
Скопинцев
8
Рубенс
15
Глебов
2
Маричаль
2
Маричаль
15
Глебов
33
Сергеев
91
Гладышев
91
Гладышев
33
Сергеев
49
Маухуб
70
Тюкавин
70
Тюкавин
49
Маухуб
10
Воробьев
24
Ненахов
24
Ненахов
10
Воробьев
93
Карпукас
27
Комличенко
27
Комличенко
93
Карпукас
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
14
Никита Салтыков
ЛВ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
14
Никита Салтыков
ЛВ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо - Локомотив
1
1
Всего ударов по воротам
23
18
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
15
Офсайды
3
4
Количество передач
407
336
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
9
7
Удары из пределов штрафной
20
17
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Локомотива», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»