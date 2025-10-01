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  • «Балтика» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

«Балтика» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

1 октября 2025, 19:20
Балтика
01.10.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
3 : 0
Завершен
Акрон
33' Ч. Оффор 54' Н. Гассама 90+4' Т. Йенне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Балтика
47
Кирилл Обонин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Любаков
77
Чивич
25
Андраде
25
Филин
4
Гассама
5
Мурид
14
Ковач
17
Ковалев
15
Йенне
2
Манелов
9
Оффор
3-3-2-1-1
32
Тереховский
2
Роча
26
Эсковаль
19
Бокоев
4
Савичев
15
Лончар
89
Попенков
80
Хосонов
35
Джаковац
17
Бакаев
11
Беншимоль
25
Филин
47
Обонин
47
Обонин
25
Филин
4
Гассама
96
Мохаммад
96
Мохаммад
4
Гассама
5
Мурид
73
Петров
73
Петров
5
Мурид
77
Чивич
19
Пряхин
19
Пряхин
77
Чивич
9
Оффор
91
Хиль
91
Хиль
9
Оффор
19
Бокоев
77
Агапов
77
Агапов
19
Бокоев
80
Хосонов
22
Марадишвили
22
Марадишвили
80
Хосонов
17
Бакаев
6
Кузьмин
6
Кузьмин
17
Бакаев
2
Роча
91
Болдырев
91
Болдырев
2
Роча
35
Джаковац
81
Базилевский
81
Базилевский
35
Джаковац
Остались в запасе
Балтика
Акрон
81
Иван Кукушкин
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
71
Дмитрий Пестряков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
71
Дмитрий Пестряков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Балтика - Акрон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Акрона», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Акрон»

«Балтика» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Акрон Балтика
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