01.10.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
4-1-2-2-1
1
Любаков
77
Чивич
25
Андраде
25
Филин
4
Гассама
5
Мурид
14
Ковач
17
Ковалев
15
Йенне
2
Манелов
9
Оффор
3-3-2-1-1
32
Тереховский
2
Роча
26
Эсковаль
19
Бокоев
4
Савичев
15
Лончар
89
Попенков
80
Хосонов
35
Джаковац
17
Бакаев
11
Беншимоль
25
Филин
47
Обонин
47
Обонин
25
Филин
4
Гассама
96
Мохаммад
96
Мохаммад
4
Гассама
5
Мурид
73
Петров
73
Петров
5
Мурид
77
Чивич
19
Пряхин
19
Пряхин
77
Чивич
9
Оффор
91
Хиль
91
Хиль
9
Оффор
19
Бокоев
77
Агапов
77
Агапов
19
Бокоев
80
Хосонов
22
Марадишвили
22
Марадишвили
80
Хосонов
17
Бакаев
6
Кузьмин
6
Кузьмин
17
Бакаев
2
Роча
91
Болдырев
91
Болдырев
2
Роча
35
Джаковац
81
Базилевский
81
Базилевский
35
Джаковац
Остались в запасе
Балтика
Акрон
81
Иван Кукушкин
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
71
Дмитрий Пестряков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
71
Дмитрий Пестряков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Балтика - Акрон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Акрона», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»