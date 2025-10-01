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  • «Пари НН» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

«Пари НН» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

1 октября 2025, 16:50
Нижний Новгород
01.10.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
28' Х. Боселли
17' Л. Гарсия (П) 90+3' Ж. Фернандеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
52
Егор Смелов
АП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
80
Валерий Царукян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
3
Кристофер Ву
ЦП
28
Даниил Зорин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
35
Кристофер Мартинс
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Нижний Новгород
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Спартак
97
Даниил Денисов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-2-3-2
1
Лукьянов
3
Коледин
2
Александров
25
Карич
16
Крашевский
32
Пигас
77
Ивлев
80
Царукян
15
Боселли
19
Ермаков
52
Смелов
4-1-2-1-2
1
Помазун
26
Хлусевич
74
Гузиев
6
Бабич
5
Рябчук
18
Умяров
3
Ву
28
Зорин
10
Бонгонда
99
Гарсия
35
Мартинс
77
Ивлев
22
Каккоев
22
Каккоев
77
Ивлев
80
Царукян
6
Олусегун
6
Олусегун
80
Царукян
15
Боселли
27
Грулев
27
Грулев
15
Боселли
19
Ермаков
8
Майга
8
Майга
19
Ермаков
10
Бонгонда
83
Фернандеш
83
Фернандеш
10
Бонгонда
26
Хлусевич
7
Солари
7
Солари
26
Хлусевич
74
Гузиев
97
Денисов
97
Денисов
74
Гузиев
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
28
Зорин
27
Дмитриев
27
Дмитриев
28
Зорин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Спартак
Главный тренер
Алексей Шпилевский
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
Остались в запасе
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Нижний Новгород - Спартак
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Спартака», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак»

«Пари НН» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Нижний Новгород
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