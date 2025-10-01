01.10.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
3-2-3-2
1
Лукьянов
3
Коледин
2
Александров
25
Карич
16
Крашевский
32
Пигас
77
Ивлев
80
Царукян
15
Боселли
19
Ермаков
52
Смелов
4-1-2-1-2
1
Помазун
26
Хлусевич
74
Гузиев
6
Бабич
5
Рябчук
18
Умяров
3
Ву
28
Зорин
10
Бонгонда
99
Гарсия
35
Мартинс
77
Ивлев
22
Каккоев
22
Каккоев
77
Ивлев
80
Царукян
6
Олусегун
6
Олусегун
80
Царукян
15
Боселли
27
Грулев
27
Грулев
15
Боселли
19
Ермаков
8
Майга
8
Майга
19
Ермаков
10
Бонгонда
83
Фернандеш
83
Фернандеш
10
Бонгонда
26
Хлусевич
7
Солари
7
Солари
26
Хлусевич
74
Гузиев
97
Денисов
97
Денисов
74
Гузиев
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
28
Зорин
27
Дмитриев
27
Дмитриев
28
Зорин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Спартак
Главный тренер
Алексей Шпилевский
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
Остались в запасе
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Нижний Новгород - Спартак
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Спартака», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»