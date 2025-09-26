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  • «Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

«Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

26 сентября 2025, 16:50
Крылья Советов
26.09.2025, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Динамо
59' И. Ахметов 88' Т. Галдамес
9' Д. Фомин 24' Бителло 34' И. Сергеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
(К) ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
(К) ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
2
Печенин
47
Божин
18
Лепский
5
Ороз
22
Костанца
7
Баньяц
19
Олейников
11
Рахманович
15
Рассказов
91
Игнатенко
2-3-1-2-2
99
Лунев
55
Осипенко
8
Рубенс
50
Кутицкий
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
21
Миранчук
19
Зайнутдинов
49
Маухуб
33
Сергеев
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
15
Рассказов
11
Сутормин
11
Сутормин
15
Рассказов
91
Игнатенко
97
Ахметов
97
Ахметов
91
Игнатенко
19
Олейников
26
Марин
26
Марин
19
Олейников
11
Рахманович
19
Гайч
19
Гайч
11
Рахманович
8
Рубенс
7
Скопинцев
7
Скопинцев
8
Рубенс
50
Кутицкий
2
Маричаль
2
Маричаль
50
Кутицкий
74
Фомин
88
Окишор
88
Окишор
74
Фомин
49
Маухуб
7
Бабаев
7
Бабаев
49
Маухуб
33
Сергеев
70
Тюкавин
70
Тюкавин
33
Сергеев
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
13
Муми Нгамале
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
13
Муми Нгамале
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
1
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
12
12
Офсайды
2
4
Количество передач
423
421
Сейвы
4
0
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Динамо», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо»

«Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов
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