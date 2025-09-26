26.09.2025, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-1-1-3-1
30
Песьяков
2
Печенин
47
Божин
18
Лепский
5
Ороз
22
Костанца
7
Баньяц
19
Олейников
11
Рахманович
15
Рассказов
91
Игнатенко
2-3-1-2-2
99
Лунев
55
Осипенко
8
Рубенс
50
Кутицкий
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
21
Миранчук
19
Зайнутдинов
49
Маухуб
33
Сергеев
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
15
Рассказов
11
Сутормин
11
Сутормин
15
Рассказов
91
Игнатенко
97
Ахметов
97
Ахметов
91
Игнатенко
19
Олейников
26
Марин
26
Марин
19
Олейников
11
Рахманович
19
Гайч
19
Гайч
11
Рахманович
8
Рубенс
7
Скопинцев
7
Скопинцев
8
Рубенс
50
Кутицкий
2
Маричаль
2
Маричаль
50
Кутицкий
74
Фомин
88
Окишор
88
Окишор
74
Фомин
49
Маухуб
7
Бабаев
7
Бабаев
49
Маухуб
33
Сергеев
70
Тюкавин
70
Тюкавин
33
Сергеев
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
13
Муми Нгамале
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
13
Муми Нгамале
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
1
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
12
12
Офсайды
2
4
Количество передач
423
421
Сейвы
4
0
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Динамо», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»