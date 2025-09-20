20.09.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-1-1-2
1
Волк
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
3
Аззи
16
Мрезиг
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
7
Мастури
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
23
Монтес
3
Фассон
59
Погостнов
6
Баринов
25
Пруцев
7
Бакаев
83
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
3
Аззи
4
Шумахов
4
Шумахов
3
Аззи
77
Сундуков
13
Кагермазов
13
Кагермазов
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
53
Гаджиев
53
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
21
Аззи
28
Сердеров
28
Сердеров
21
Аззи
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
3
Фассон
2
Рамирес
2
Рамирес
3
Фассон
19
Руденко
47
Годяев
47
Годяев
19
Руденко
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
Остались в запасе
Динамо Мх
Локомотив
39
Тимур Магомедов
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо Мх - Локомотив
1
1
5
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
1
2
Нарушения
12
22
Офсайды
4
1
Количество передач
363
363
Сейвы
2
5
Точность передач %
68
66
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Локомотива», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»