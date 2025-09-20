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  • «Динамо» Махачкала – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 18:20
Динамо Мх
20.09.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
90+5' Миро
54' З. Бакаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Хазем Мастури
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Волк
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
3
Аззи
16
Мрезиг
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
7
Мастури
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
23
Монтес
3
Фассон
59
Погостнов
6
Баринов
25
Пруцев
7
Бакаев
83
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
3
Аззи
4
Шумахов
4
Шумахов
3
Аззи
77
Сундуков
13
Кагермазов
13
Кагермазов
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
53
Гаджиев
53
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
21
Аззи
28
Сердеров
28
Сердеров
21
Аззи
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
3
Фассон
2
Рамирес
2
Рамирес
3
Фассон
19
Руденко
47
Годяев
47
Годяев
19
Руденко
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
Остались в запасе
Динамо Мх
Локомотив
39
Тимур Магомедов
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо Мх - Локомотив
1
1
5
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
1
2
Нарушения
12
22
Офсайды
4
1
Количество передач
363
363
Сейвы
2
5
Точность передач %
68
66
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
9
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Локомотива», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Локомотив»

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Мх
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