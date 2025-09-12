Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубин» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

«Рубин» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

12 сентября 2025, 17:50
Рубин
12.09.2025, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Мх
27' М. Даку (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
19
Мехди Мубарик
ОП
16
Уссем Мрезиг
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
7
Александар Юкич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
4-2-1-1-2
38
Ставер
70
Кабутов
2
Тесленко
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
23
Безруков
8
Йочич
99
Шабанхаджай
19
Даку
3-4-2-1
1
Волк
5
Табидзе
4
Шумахов
99
Алибеков
21
Аззи
19
Мубарик
16
Мрезиг
77
Сундуков
9
Магомедов
47
Глушков
28
Сердеров
99
Шабанхаджай
12
Арройо
12
Арройо
99
Шабанхаджай
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
8
Йочич
7
Юкич
7
Юкич
8
Йочич
23
Безруков
27
Чумич
27
Чумич
23
Безруков
16
Мрезиг
13
Кагермазов
13
Кагермазов
16
Мрезиг
19
Мубарик
21
Джабраилов
21
Джабраилов
19
Мубарик
28
Сердеров
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
21
Аззи
9
Будунов
9
Будунов
21
Аззи
9
Магомедов
7
Мастури
7
Мастури
9
Магомедов
Остались в запасе
Рубин
Динамо Мх
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Рубин - Динамо Мх
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
12
Офсайды
2
0
Количество передач
301
424
Сейвы
1
2
Точность передач %
60
70
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Динамо» Махачкала, 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Динамо» Махачкала

«Рубин» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Рубин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
4
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
2
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
1
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+