12.09.2025, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
4-2-1-1-2
38
Ставер
70
Кабутов
2
Тесленко
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
23
Безруков
8
Йочич
99
Шабанхаджай
19
Даку
3-4-2-1
1
Волк
5
Табидзе
4
Шумахов
99
Алибеков
21
Аззи
19
Мубарик
16
Мрезиг
77
Сундуков
9
Магомедов
47
Глушков
28
Сердеров
99
Шабанхаджай
12
Арройо
12
Арройо
99
Шабанхаджай
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
8
Йочич
7
Юкич
7
Юкич
8
Йочич
23
Безруков
27
Чумич
27
Чумич
23
Безруков
16
Мрезиг
13
Кагермазов
13
Кагермазов
16
Мрезиг
19
Мубарик
21
Джабраилов
21
Джабраилов
19
Мубарик
28
Сердеров
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
21
Аззи
9
Будунов
9
Будунов
21
Аззи
9
Магомедов
7
Мастури
7
Мастури
9
Магомедов
Остались в запасе
Рубин
Динамо Мх
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Рубин - Динамо Мх
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
12
Офсайды
2
0
Количество передач
301
424
Сейвы
1
2
Точность передач %
60
70
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Динамо» Махачкала, 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»