03.08.2025, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-1-2-1
39
Магомедов
5
Табидзе
70
Пальцев
77
Сундуков
99
Алибеков
16
Мрезиг
4
Шумахов
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
9
Магомедов
25
Агаларов
4-1-2-1-2
88
Шелия
81
Сидоров
75
Гандри
4
Ибишев
8
Богосавац
42
Келиано
7
Садулаев
11
Исмаэл
17
Касинтура
20
Самородов
13
Конате
9
Магомедов
21
Джабраилов
21
Джабраилов
9
Магомедов
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
77
Сундуков
98
Будунов
98
Будунов
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
28
Сердеров
10
Хоссейннеджад
4
Ибишев
90
90
4
Ибишев
20
Самородов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
20
Самородов
17
Касинтура
9
Мансилья
9
Мансилья
17
Касинтура
Остались в запасе
Динамо Мх
Ахмат
27
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
27
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Динамо Мх - Ахмат
4
3
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
34
66
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
17
12
Офсайды
1
3
Количество передач
256
485
Сейвы
5
1
Точность передач %
64
82
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Ахмата», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»