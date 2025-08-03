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  • «Динамо» Махачкала – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2025

«Динамо» Махачкала – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2025

Вчера, 19:20
Динамо Мх
03.08.2025, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
1' Г. Агаларов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
70
Валентин Пальцев
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
75
Арсен Шихалиев
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
98
Гаджи Будунов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
90
Ousmane N’Dong
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Амин Талаль
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Брайан Мансилья
ЛВ
3-3-1-2-1
39
Магомедов
5
Табидзе
70
Пальцев
77
Сундуков
99
Алибеков
16
Мрезиг
4
Шумахов
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
9
Магомедов
25
Агаларов
4-1-2-1-2
88
Шелия
81
Сидоров
75
Гандри
4
Ибишев
8
Богосавац
42
Келиано
7
Садулаев
11
Исмаэл
17
Касинтура
20
Самородов
13
Конате
9
Магомедов
21
Джабраилов
21
Джабраилов
9
Магомедов
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
77
Сундуков
98
Будунов
98
Будунов
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
28
Сердеров
10
Хоссейннеджад
4
Ибишев
90
90
4
Ибишев
20
Самородов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
20
Самородов
17
Касинтура
9
Мансилья
9
Мансилья
17
Касинтура
Остались в запасе
Динамо Мх
Ахмат
27
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
27
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Динамо Мх - Ахмат
4
3
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
34
66
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
17
12
Офсайды
1
3
Количество передач
256
485
Сейвы
5
1
Точность передач %
64
82
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Ахмата», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Ахмат»

«Динамо» Махачкала – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Мх Акрон Динамо Мх
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