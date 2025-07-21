Составы команд
Оренбург
Оренбург
3-3-1-2-1
1
Овсянников
38
Касимов
5
Татаев
3
Ведерников
44
Чичинадзе
33
Квеквескири
31
Зотов
18
Камилов
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
9
Савельев
3-2-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
90
Лукин
22
Гайич
3
Круговой
10
Обляков
31
Кисляк
17
Глебов
99
Шуманский
11
Мусаев
5
Татаев
4
Хотулев
4
Хотулев
5
Татаев
20
Рыбчинский
57
Болотов
57
Болотов
20
Рыбчинский
18
Камилов
96
Барановский
96
Барановский
18
Камилов
17
Гюрлюк
10
Томпсон
10
Томпсон
17
Гюрлюк
9
Савельев
30
Гузина
30
Гузина
9
Савельев
17
Глебов
7
Алвес
7
Алвес
17
Глебов
3
Круговой
20
Койта
20
Койта
3
Круговой
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
Остались в запасе
Оренбург
ЦСКА
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Оренбург - ЦСКА
2
4
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
11
Нарушения
24
10
Офсайды
0
2
Количество передач
225
439
Сейвы
5
3
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против ЦСКА, 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»