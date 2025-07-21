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  • «Оренбург» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2025

«Оренбург» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2025

21 июля 2025, 16:20
Оренбург
21.07.2025, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
7
Матеус Алвес
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Овсянников
38
Касимов
5
Татаев
3
Ведерников
44
Чичинадзе
33
Квеквескири
31
Зотов
18
Камилов
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
9
Савельев
3-2-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
90
Лукин
22
Гайич
3
Круговой
10
Обляков
31
Кисляк
17
Глебов
99
Шуманский
11
Мусаев
5
Татаев
4
Хотулев
4
Хотулев
5
Татаев
20
Рыбчинский
57
Болотов
57
Болотов
20
Рыбчинский
18
Камилов
96
Барановский
96
Барановский
18
Камилов
17
Гюрлюк
10
Томпсон
10
Томпсон
17
Гюрлюк
9
Савельев
30
Гузина
30
Гузина
9
Савельев
17
Глебов
7
Алвес
7
Алвес
17
Глебов
3
Круговой
20
Койта
20
Койта
3
Круговой
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
Остались в запасе
Оренбург
ЦСКА
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Оренбург - ЦСКА
2
4
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
11
Нарушения
24
10
Офсайды
0
2
Количество передач
225
439
Сейвы
5
3
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против ЦСКА, 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – ЦСКА

«Оренбург» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оренбург
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