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  • «Динамо» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2025

«Динамо» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2025

18 июля 2025, 19:20
Динамо
18.07.2025, пятница, 20:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
48' Х. Хосе Касерес
13' Б. Хиль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
7
Ульви Бабаев
ЛФ
69
Денис Боков
ЦФ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
5
Айман Мурид
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-2-1-1-2
99
Лунев
7
Скопинцев
6
Фернандес
55
Осипенко
4
Касерес
15
Глебов
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
33
Сергеев
91
Гладышев
4-1-2-2-1
39
Бориско
22
Бевеев
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
8
Мендель
10
Петров
18
Титков
19
Пряхин
17
Саусь
91
Хиль
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Маричаль
6
Фернандес
13
Нгамале
77
Макаров
77
Макаров
13
Нгамале
33
Сергеев
7
Бабаев
7
Бабаев
33
Сергеев
18
Титков
77
Чивич
77
Чивич
18
Титков
4
Гассама
25
Филин
25
Филин
4
Гассама
10
Петров
5
Мурид
5
Мурид
10
Петров
19
Пряхин
73
Петров
73
Петров
19
Пряхин
91
Хиль
15
Йенне
15
Йенне
91
Хиль
Остались в запасе
Динамо
Балтика
31
Игорь Лещук
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
96
Амир Мохаммад
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
96
Амир Мохаммад
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Динамо - Балтика
2
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
23
Офсайды
0
5
Количество передач
402
230
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
57
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Балтики», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Балтика»

«Динамо» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо
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