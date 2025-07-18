18.07.2025, пятница, 20:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-2-1-1-2
99
Лунев
7
Скопинцев
6
Фернандес
55
Осипенко
4
Касерес
15
Глебов
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
33
Сергеев
91
Гладышев
4-1-2-2-1
39
Бориско
22
Бевеев
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
8
Мендель
10
Петров
18
Титков
19
Пряхин
17
Саусь
91
Хиль
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Маричаль
6
Фернандес
13
Нгамале
77
Макаров
77
Макаров
13
Нгамале
33
Сергеев
7
Бабаев
7
Бабаев
33
Сергеев
18
Титков
77
Чивич
77
Чивич
18
Титков
4
Гассама
25
Филин
25
Филин
4
Гассама
10
Петров
5
Мурид
5
Мурид
10
Петров
19
Пряхин
73
Петров
73
Петров
19
Пряхин
91
Хиль
15
Йенне
15
Йенне
91
Хиль
Остались в запасе
Динамо
Балтика
31
Игорь Лещук
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
96
Амир Мохаммад
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
96
Амир Мохаммад
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Динамо - Балтика
2
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
23
Офсайды
0
5
Количество передач
402
230
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
57
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Балтики», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»