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Смотреть прямую трансляцию матча «Палмейрас» против «Челси», 1/4 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Палмейрас» – «Челси»