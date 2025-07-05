05.07.2025, суббота, 04:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Палмейрас
Палмейрас
Челси
39
Майк Пендерс
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вевертон
12
Вандерлан
16
Микаэл
3
Фукс
4
Гиай
32
Мартинес
5
Риос
37
Аллан
11
Торрес
41
Эстевао
9
Роке
3-3-2-2
97
Санчес
24
Джеймс
99
Чалоба
6
Колуилл
27
Густо
17
Фернандес
17
Кукурелья
10
Палмер
7
Нету
19
Делап
28
Нкунку
32
Мартинес
6
Морено
6
Морено
32
Мартинес
37
Аллан
18
Маурисио
18
Маурисио
37
Аллан
5
Риос
23
Вейга
23
Вейга
5
Риос
11
Торрес
10
Паулиньо
10
Паулиньо
11
Торрес
9
Роке
42
Лопес
42
Лопес
9
Роке
17
Сантос
17
Сантос
7
Нету
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
7
Нету
Сантос
14
Эссуго
14
Эссуго
Сантос
28
Нкунку
20
Мадуэке
20
Мадуэке
28
Нкунку
19
Делап
9
Педро
9
Педро
19
Делап
Остались в запасе
Палмейрас
Челси
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
43
Луис Бенедетти
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
9
Талис
ЦФ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
39
Майк Пендерс
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
43
Луис Бенедетти
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
9
Талис
ЦФ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Палмейрас - Челси
1
3
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
10
Нарушения
14
16
Офсайды
3
0
Количество передач
292
500
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.43
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Палмейрас» против «Челси», 1/4 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Палмейрас» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»