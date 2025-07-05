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  • «Палмейрас» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

«Палмейрас» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

5 июля 2025, 02:50
Палмейрас
05.07.2025, суббота, 04:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Челси
53' Эстевао
16' К. Палмер 83' Вевертон (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Палмейрас
1
Вевертон
(К) ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
16
Микаэл
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Агустин Гиай
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
37
Маркес Лоурейро Аллан
ЦП
41
Эстевао
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
10
Коул Палмер
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Палмейрас
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
43
Луис Бенедетти
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
18
Маурисио
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
9
Талис
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Челси
39
Майк Пендерс
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вевертон
12
Вандерлан
16
Микаэл
3
Фукс
4
Гиай
32
Мартинес
5
Риос
37
Аллан
11
Торрес
41
Эстевао
9
Роке
3-3-2-2
97
Санчес
24
Джеймс
99
Чалоба
6
Колуилл
27
Густо
17
Фернандес
17
Кукурелья
10
Палмер
7
Нету
19
Делап
28
Нкунку
32
Мартинес
6
Морено
6
Морено
32
Мартинес
37
Аллан
18
Маурисио
18
Маурисио
37
Аллан
5
Риос
23
Вейга
23
Вейга
5
Риос
11
Торрес
10
Паулиньо
10
Паулиньо
11
Торрес
9
Роке
42
Лопес
42
Лопес
9
Роке
17
Сантос
17
Сантос
7
Нету
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
7
Нету
Сантос
14
Эссуго
14
Эссуго
Сантос
28
Нкунку
20
Мадуэке
20
Мадуэке
28
Нкунку
19
Делап
9
Педро
9
Педро
19
Делап
Остались в запасе
Палмейрас
Челси
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
43
Луис Бенедетти
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
9
Талис
ЦФ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
39
Майк Пендерс
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
43
Луис Бенедетти
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
9
Талис
ЦФ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Энцо Мареска
Палмейрас
Точно не сыграют
Бруно Родригес
ЛВ
Vitor Figueiredo
ЦП
Густаво Гомес
ЦЗ
Мурило Серкейра
ЦЗ
Хоакин Пикерес
ЛЗ
Челси
Точно не сыграют
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
Мойзес Кайседо
ОП
Лео Каслдайн
АП
Уэсли Фофана
ЦЗ
Джейми Гиттенс
ПВ
Рис Джеймс
ПЗ
Омари Келлиман
АП
Ромео Лавиа
ОП
Михаил Мудрик
ЛВ
Статистика матча Палмейрас - Челси
1
3
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
10
Нарушения
14
16
Офсайды
3
0
Количество передач
292
500
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.43
1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Палмейрас» против «Челси», 1/4 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Палмейрас»«Челси»

«Палмейрас» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Челси Палмейрас
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