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  • «Пари НН» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

«Пари НН» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

31 мая 2025, 15:50
Нижний Новгород
31.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
1 : 3
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Сочи
84' Х. Боселли (П)
21' К. Заика 45+4' М. Крамарич (П) 45+7' М. Крамарич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
80
Амур Балкизов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Нижний Новгород
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Сочи
13
Сергей Терехов
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
3-3-1-3
30
Медведев
2
Александров
24
Гоцук
27
Магкеев
25
Карич
5
Трошечкин
15
Эктов
78
Калинский
27
Грулев
15
Боселли
17
Карапузов
3-3-2-1
35
Дегтев
4
Литвинов
22
Кожемякин
5
Аберден
27
Заика
14
Сааведра
17
Макарчук
14
Крамарич
97
Пасевич
80
Балкизов
17
Карапузов
23
Кастильо
23
Кастильо
17
Карапузов
27
Грулев
32
Весино
32
Весино
27
Грулев
27
Магкеев
80
Царукян
80
Царукян
27
Магкеев
5
Трошечкин
19
Ермаков
19
Ермаков
5
Трошечкин
24
Гоцук
16
Крашевский
16
Крашевский
24
Гоцук
27
Заика
13
Терехов
13
Терехов
27
Заика
28
Магаль
39
Маслов
39
Маслов
28
Магаль
22
Кожемякин
13
Кайнов
13
Кайнов
22
Кожемякин
80
Балкизов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
80
Балкизов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Сочи
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Нижний Новгород - Сочи
3
2
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
15
Офсайды
3
2
Количество передач
379
314
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Сочи», переходной матч РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Сочи»

«Пари НН» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Нижний Новгород
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