31.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
1 : 3
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
3-3-1-3
30
Медведев
2
Александров
24
Гоцук
27
Магкеев
25
Карич
5
Трошечкин
15
Эктов
78
Калинский
27
Грулев
15
Боселли
17
Карапузов
3-3-2-1
35
Дегтев
4
Литвинов
22
Кожемякин
5
Аберден
27
Заика
14
Сааведра
17
Макарчук
14
Крамарич
97
Пасевич
80
Балкизов
17
Карапузов
23
Кастильо
23
Кастильо
17
Карапузов
27
Грулев
32
Весино
32
Весино
27
Грулев
27
Магкеев
80
Царукян
80
Царукян
27
Магкеев
5
Трошечкин
19
Ермаков
19
Ермаков
5
Трошечкин
24
Гоцук
16
Крашевский
16
Крашевский
24
Гоцук
27
Заика
13
Терехов
13
Терехов
27
Заика
28
Магаль
39
Маслов
39
Маслов
28
Магаль
22
Кожемякин
13
Кайнов
13
Кайнов
22
Кожемякин
80
Балкизов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
80
Балкизов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Сочи
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Нижний Новгород - Сочи
3
2
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
15
Офсайды
3
2
Количество передач
379
314
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Сочи», переходной матч РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Сочи»
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «VK-видео».
- Матч игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»