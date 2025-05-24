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  • «Акрон» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Акрон» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 15:20
Акрон
24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 4
Завершен
Локомотив
24' А. Батраков (П) 48' Д. Воробьев 62' С. Пиняев 90+3' А. Дмитриев (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
11
Беншимоль
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
4-1-1-2-2
78
Васютин
21
Фернандес
24
Неделчару
26
Эсковаль
4
Савичев
5
Джурасович
35
Джаковац
8
Хубулов
71
Пестряков
22
Дзюба
11
Беншимоль
4-2-3-1
22
Лантратов
45
Сильянов
23
Монтес
3
Фассон
85
Морозов
93
Карпукас
6
Баринов
77
Пиняев
83
Батраков
14
Салтыков
10
Воробьев
26
Эсковаль
19
Бокоев
19
Бокоев
26
Эсковаль
71
Пестряков
15
Лончар
15
Лончар
71
Пестряков
35
Джаковац
21
Галоян
21
Галоян
35
Джаковац
8
Хубулов
69
Дмитриев
69
Дмитриев
8
Хубулов
22
Дзюба
17
Бакаев
17
Бакаев
22
Дзюба
93
Карпукас
38
Топинка
38
Топинка
93
Карпукас
14
Салтыков
11
Раков
11
Раков
14
Салтыков
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
77
Пиняев
9
Сарвели
9
Сарвели
77
Пиняев
Остались в запасе
Акрон
Локомотив
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Акрон - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Локомотива», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон»«Локомотив»

«Акрон» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Акрон
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