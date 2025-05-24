24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-1-1-2-2
78
Васютин
21
Фернандес
24
Неделчару
26
Эсковаль
4
Савичев
5
Джурасович
35
Джаковац
8
Хубулов
71
Пестряков
22
Дзюба
11
Беншимоль
4-2-3-1
22
Лантратов
45
Сильянов
23
Монтес
3
Фассон
85
Морозов
93
Карпукас
6
Баринов
77
Пиняев
83
Батраков
14
Салтыков
10
Воробьев
26
Эсковаль
19
Бокоев
19
Бокоев
26
Эсковаль
71
Пестряков
15
Лончар
15
Лончар
71
Пестряков
35
Джаковац
21
Галоян
21
Галоян
35
Джаковац
8
Хубулов
69
Дмитриев
69
Дмитриев
8
Хубулов
22
Дзюба
17
Бакаев
17
Бакаев
22
Дзюба
93
Карпукас
38
Топинка
38
Топинка
93
Карпукас
14
Салтыков
11
Раков
11
Раков
14
Салтыков
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
77
Пиняев
9
Сарвели
9
Сарвели
77
Пиняев
Остались в запасе
Акрон
Локомотив
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Акрон - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Локомотива», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»