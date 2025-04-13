13.04.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 28 тур
Россия. Первая лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
4-1-2-2-1
39
Бориско
23
Чернов
2
Варатынов
4
Гассама
25
Андраде
8
Мендель
10
Петров
18
Титков
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
3-4-2-1
35
Дегтев
39
Маслов
5
Аберден
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
13
Кайнов
13
Терехов
97
Пасевич
14
Крамарич
11
Мелешин
19
Пряхин
44
Исаенко
44
Исаенко
19
Пряхин
8
Мендель
5
Осипов
5
Осипов
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
96
Мохаммад
10
Петров
13
Терехов
17
Макарчук
17
Макарчук
13
Терехов
39
Маслов
5
Кравцов
5
Кравцов
39
Маслов
13
Кайнов
77
Писарский
77
Писарский
13
Кайнов
Остались в запасе
Балтика
Сочи
1
Егор Любаков
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Балтика - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Сочи», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Сочи»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»