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  • «Балтика» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Балтика» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 16:50
Балтика
13.04.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
39' Н. Титков 47' К. Андраде 48' Б. Хиль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Бориско
23
Чернов
2
Варатынов
4
Гассама
25
Андраде
8
Мендель
10
Петров
18
Титков
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
3-4-2-1
35
Дегтев
39
Маслов
5
Аберден
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
13
Кайнов
13
Терехов
97
Пасевич
14
Крамарич
11
Мелешин
19
Пряхин
44
Исаенко
44
Исаенко
19
Пряхин
8
Мендель
5
Осипов
5
Осипов
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
96
Мохаммад
10
Петров
13
Терехов
17
Макарчук
17
Макарчук
13
Терехов
39
Маслов
5
Кравцов
5
Кравцов
39
Маслов
13
Кайнов
77
Писарский
77
Писарский
13
Кайнов
Остались в запасе
Балтика
Сочи
1
Егор Любаков
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Балтика - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Сочи», 28-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Сочи»

«Балтика» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Балтика
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