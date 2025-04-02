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  • «Милан» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2025

«Милан» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2025

2 апреля 2025, 20:50
Милан
02.04.2025, среда, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Интер
47' Т. Абрахам
67' Х. Чалханоглу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
(К) ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
50
Майк Айду
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Меньян
2
Уокер
46
Габбиа
12
Тиав
19
Эрнандес
20
Хименес
14
Рейндерс
24
Фофана
27
Леау
11
Пулишич
18
Абрахам
3-2-3-2
1
Мартинес
31
Биссек
6
де Врей
95
Бастони
3
Дармиан
30
Аугусто
23
Барелла
20
Чалханоглу
16
Фраттези
9
Тюрам
32
Корреа
24
Фофана
38
Бондо
38
Бондо
24
Фофана
20
Хименес
23
Соттиль
23
Соттиль
20
Хименес
27
Леау
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
27
Леау
18
Абрахам
29
Хименес
29
Хименес
18
Абрахам
11
Пулишич
79
Феликс
79
Феликс
11
Пулишич
30
Аугусто
59
Залевски
59
Залевски
30
Аугусто
6
де Врей
15
Ачерби
15
Ачерби
6
де Врей
31
Биссек
28
Павар
28
Павар
31
Биссек
16
Фраттези
22
Мхитарян
22
Мхитарян
16
Фраттези
32
Корреа
18
Беренбрух
18
Беренбрух
32
Корреа
Остались в запасе
Милан
Интер
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
53
Matteo Lavelli
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
53
Matteo Lavelli
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Милан - Интер
2
2
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
7
Офсайды
0
1
Количество передач
313
524
Сейвы
7
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Интера», 1/2 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Интер»

«Милан» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Интер Милан
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