02.04.2025, среда, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
Италия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
3-2-2-2-1
16
Меньян
2
Уокер
46
Габбиа
12
Тиав
19
Эрнандес
20
Хименес
14
Рейндерс
24
Фофана
27
Леау
11
Пулишич
18
Абрахам
3-2-3-2
1
Мартинес
31
Биссек
6
де Врей
95
Бастони
3
Дармиан
30
Аугусто
23
Барелла
20
Чалханоглу
16
Фраттези
9
Тюрам
32
Корреа
24
Фофана
38
Бондо
38
Бондо
24
Фофана
20
Хименес
23
Соттиль
23
Соттиль
20
Хименес
27
Леау
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
27
Леау
18
Абрахам
29
Хименес
29
Хименес
18
Абрахам
11
Пулишич
79
Феликс
79
Феликс
11
Пулишич
30
Аугусто
59
Залевски
59
Залевски
30
Аугусто
6
де Врей
15
Ачерби
15
Ачерби
6
де Врей
31
Биссек
28
Павар
28
Павар
31
Биссек
16
Фраттези
22
Мхитарян
22
Мхитарян
16
Фраттези
32
Корреа
18
Беренбрух
18
Беренбрух
32
Корреа
Остались в запасе
Милан
Интер
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
53
Matteo Lavelli
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
53
Matteo Lavelli
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Милан - Интер
2
2
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
7
Офсайды
0
1
Количество передач
313
524
Сейвы
7
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Интера», 1/2 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»