30.03.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-2-1
1
Мерет
37
Оливера
22
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
11
Гилмор
99
Ангисса
68
Лоботка
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
4-3-1-2
16
Меньян
2
Уокер
31
Павлович
46
Габбиа
19
Эрнандес
24
Фофана
38
Бондо
14
Рейндерс
11
Пулишич
18
Абрахам
79
Феликс
68
Лоботка
15
Жуан
15
Жуан
68
Лоботка
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
99
Ангисса
8
Биллинг
8
Биллинг
99
Ангисса
7
Нерес
16
Нгонг
16
Нгонг
7
Нерес
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
2
Уокер
20
Хименес
20
Хименес
2
Уокер
38
Бондо
27
Леау
27
Леау
38
Бондо
79
Феликс
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
79
Феликс
18
Абрахам
29
Хименес
29
Хименес
18
Абрахам
11
Пулишич
9
Йович
9
Йович
11
Пулишич
Остались в запасе
Наполи
Милан
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
19
Mattia Esposito
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Луис Хаса
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
19
Mattia Esposito
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Луис Хаса
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Наполи - Милан
2
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
5
Офсайды
1
3
Количество передач
491
452
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.96
2.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Милана», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»