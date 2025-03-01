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  • «Пари НН» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Пари НН» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 12:50
Нижний Новгород
01.03.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Акрон
48' В. Грулев 50' А. Кокшаров
70' А. Дзюба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
23
Хуан Кастильо
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
(К) ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К) ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Нижний Новгород
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
21
Артур Галоян
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Медведев
23
Кастильо
25
Карич
27
Магкеев
15
Эктов
22
Каккоев
14
Тичич
78
Калинский
27
Грулев
15
Боселли
90
Кокшаров
4-1-1-2-2
78
Васютин
4
Савичев
19
Бокоев
24
Неделчару
21
Фернандес
5
Джурасович
35
Джаковац
6
Кузьмин
8
Хубулов
11
Беншимоль
22
Дзюба
23
Кастильо
2
Александров
2
Александров
23
Кастильо
27
Магкеев
24
Гоцук
24
Гоцук
27
Магкеев
27
Грулев
8
Майга
8
Майга
27
Грулев
14
Тичич
5
Трошечкин
5
Трошечкин
14
Тичич
15
Боселли
80
Царукян
80
Царукян
15
Боселли
21
Фернандес
26
Эсковаль
26
Эсковаль
21
Фернандес
6
Кузьмин
25
Эсанов
25
Эсанов
6
Кузьмин
11
Беншимоль
21
Галоян
21
Галоян
11
Беншимоль
35
Джаковац
71
Пестряков
71
Пестряков
35
Джаковац
8
Хубулов
53
Грибов
53
Грибов
8
Хубулов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Акрон
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Нижний Новгород - Акрон
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
18
13
Офсайды
0
2
Количество передач
363
364
Сейвы
4
4
Точность передач %
74
72
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Акрона», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН»«Акрон»

«Пари НН» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Нижний Новгород
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