01.03.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-1-2-2-1
30
Медведев
23
Кастильо
25
Карич
27
Магкеев
15
Эктов
22
Каккоев
14
Тичич
78
Калинский
27
Грулев
15
Боселли
90
Кокшаров
4-1-1-2-2
78
Васютин
4
Савичев
19
Бокоев
24
Неделчару
21
Фернандес
5
Джурасович
35
Джаковац
6
Кузьмин
8
Хубулов
11
Беншимоль
22
Дзюба
23
Кастильо
2
Александров
2
Александров
23
Кастильо
27
Магкеев
24
Гоцук
24
Гоцук
27
Магкеев
27
Грулев
8
Майга
8
Майга
27
Грулев
14
Тичич
5
Трошечкин
5
Трошечкин
14
Тичич
15
Боселли
80
Царукян
80
Царукян
15
Боселли
21
Фернандес
26
Эсковаль
26
Эсковаль
21
Фернандес
6
Кузьмин
25
Эсанов
25
Эсанов
6
Кузьмин
11
Беншимоль
21
Галоян
21
Галоян
11
Беншимоль
35
Джаковац
71
Пестряков
71
Пестряков
35
Джаковац
8
Хубулов
53
Грибов
53
Грибов
8
Хубулов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Акрон
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Нижний Новгород - Акрон
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
18
13
Офсайды
0
2
Количество передач
363
364
Сейвы
4
4
Точность передач %
74
72
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Акрона», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»