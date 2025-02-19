19.02.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
3-2-3-2
1
Мартинес
12
Динь
2
Мингс
5
Дисаси
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
9
Рэшфорд
10
Асенсио
11
Уоткинс
21
Гарсия
4-3-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Салах
8
Собослаи
20
Жота
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
21
Гарсия
2
Кэш
2
Кэш
21
Гарсия
7
МакГинн
26
Богарде
26
Богарде
7
МакГинн
9
Рэшфорд
41
Рэмзи
41
Рэмзи
9
Рэшфорд
10
Асенсио
14
Мален
14
Мален
10
Асенсио
Брэдли
4
Куанса
4
Куанса
Брэдли
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
14
Диас
14
Диас
10
Мак Аллистер
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
8
6
Офсайды
3
2
Количество передач
448
402
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Ливерпуля», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»