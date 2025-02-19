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  • «Астон Вилла» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля января 2025

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля января 2025

19 февраля 2025, 21:20
Астон Вилла
19.02.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
38' Ю. Тилеманс 45+3' О. Уоткинс
29' М. Салах 61' Т. Александер-Арнольд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-2-3-2
1
Мартинес
12
Динь
2
Мингс
5
Дисаси
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
9
Рэшфорд
10
Асенсио
11
Уоткинс
21
Гарсия
4-3-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Салах
8
Собослаи
20
Жота
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
21
Гарсия
2
Кэш
2
Кэш
21
Гарсия
7
МакГинн
26
Богарде
26
Богарде
7
МакГинн
9
Рэшфорд
41
Рэмзи
41
Рэмзи
9
Рэшфорд
10
Асенсио
14
Мален
14
Мален
10
Асенсио
Брэдли
4
Куанса
4
Куанса
Брэдли
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
14
Диас
14
Диас
10
Мак Аллистер
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
8
6
Офсайды
3
2
Количество передач
448
402
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Ливерпуля», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла»«Ливерпуль»

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Астон Вилла
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