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  • «Арсенал» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

«Арсенал» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

18 января 2025, 19:20
Арсенал
18.01.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
35' Г. Мартинелли 55' К. Хаверц
60' Ю. Тилеманс 68' О. Уоткинс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К) ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
2-2-2-3-1
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
4-2-1-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
22
Матсен
8
Камара
24
Онана
18
Тилеманс
41
Рэмзи
17
Роджерс
11
Уоткинс
7
Мартинелли
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Мартинелли
22
Матсен
12
Динь
12
Динь
22
Матсен
24
Онана
26
Богарде
26
Богарде
24
Онана
41
Рэмзи
17
Бэйли
17
Бэйли
41
Рэмзи
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
3
4
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
18
Офсайды
3
2
Количество передач
484
264
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.44
1.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Астон Вилла», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Астон Вилла»

«Арсенал» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Арсенал
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