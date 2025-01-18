18.01.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
2-2-2-3-1
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
4-2-1-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
22
Матсен
8
Камара
24
Онана
18
Тилеманс
41
Рэмзи
17
Роджерс
11
Уоткинс
7
Мартинелли
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Мартинелли
22
Матсен
12
Динь
12
Динь
22
Матсен
24
Онана
26
Богарде
26
Богарде
24
Онана
41
Рэмзи
17
Бэйли
17
Бэйли
41
Рэмзи
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
3
4
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
18
Офсайды
3
2
Количество передач
484
264
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.44
1.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Астон Вилла», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»