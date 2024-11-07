07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-2-1-3
16
Муслера
23
Айхан
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
9
Икарди
45
Осимхен
10
Мертенс
3-1-3-3
17
Форстер
23
Порро
3
Дрэгушин
33
Дэвис
28
Биссума
7
Сон
10
Мэддисон
22
Джонсон
14
Грей
7
Лэнкшир
15
Бергвалл
11
Акгюн
15
Йелерт
15
Йелерт
11
Акгюн
8
Сара
10
Кутлу
10
Кутлу
8
Сара
45
Осимхен
26
Демирбай
26
Демирбай
45
Осимхен
10
Мертенс
22
Зиеш
22
Зиеш
10
Мертенс
9
Икарди
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Икарди
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
22
Джонсон
30
Бентанкур
30
Бентанкур
22
Джонсон
7
Сон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Сон
15
Бергвалл
19
Соланке
19
Соланке
15
Бергвалл
Остались в запасе
Галатасарай
Тоттенхэм
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Галатасарай - Тоттенхэм
3
1
5
Всего ударов по воротам
28
5
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
0
Нарушения
14
10
Офсайды
4
3
Количество передач
447
399
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
3.29
1.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Тоттенхэма», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»