Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Галатасарай» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 19:35
Галатасарай
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
3 : 2
Завершен
Тоттенхэм
6' Ю. Акгюн 31' В. Осимхен 39' В. Осимхен
18' У. Лэнкшир 69' Д. Соланке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
68
Лука Уильямс-Барнетт
ЦФ
3-1-2-1-3
16
Муслера
23
Айхан
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
9
Икарди
45
Осимхен
10
Мертенс
3-1-3-3
17
Форстер
23
Порро
3
Дрэгушин
33
Дэвис
28
Биссума
7
Сон
10
Мэддисон
22
Джонсон
14
Грей
7
Лэнкшир
15
Бергвалл
11
Акгюн
15
Йелерт
15
Йелерт
11
Акгюн
8
Сара
10
Кутлу
10
Кутлу
8
Сара
45
Осимхен
26
Демирбай
26
Демирбай
45
Осимхен
10
Мертенс
22
Зиеш
22
Зиеш
10
Мертенс
9
Икарди
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Икарди
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
22
Джонсон
30
Бентанкур
30
Бентанкур
22
Джонсон
7
Сон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Сон
15
Бергвалл
19
Соланке
19
Соланке
15
Бергвалл
Остались в запасе
Галатасарай
Тоттенхэм
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Галатасарай - Тоттенхэм
3
1
5
Всего ударов по воротам
28
5
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
0
Нарушения
14
10
Офсайды
4
3
Количество передач
447
399
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
3.29
1.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Тоттенхэма», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Тоттенхэм»

«Галатасарай» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Тоттенхэм Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+