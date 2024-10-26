Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
90
Лукин
3
Круговой
14
Зделар
12
Келлвен
15
Пьянич
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
3-2-3-2
88
Гудиев
20
Юрганов
72
Сенхаджи
13
Калинин
33
Квеквескири
19
Селе
10
Альшин
16
Мертенс
11
Браими
79
Каштанов
98
Ильин
3
Круговой
22
Гайич
22
Гайич
3
Круговой
12
Келлвен
20
Койта
20
Койта
12
Келлвен
15
Пьянич
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
15
Пьянич
11
Браими
92
Брызгалов
92
Брызгалов
11
Браими
98
Ильин
23
Якимов
23
Якимов
98
Ильин
19
Селе
88
Щетинин
88
Щетинин
19
Селе
16
Мертенс
77
Ивлев
77
Ивлев
16
Мертенс
79
Каштанов
20
Марков
20
Марков
79
Каштанов
Остались в запасе
ЦСКА
Факел
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча ЦСКА - Факел
4
1
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
13
Количество передач
663
280
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Факела», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»