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  • «Оренбург» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

«Оренбург» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

23 октября 2024, 15:20
Оренбург
23.10.2024, среда, 16:30
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Химки
33' А. Барановский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
69
Семен Юрин
ЦФ
Химки
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
21
Алишер Одилов
ПВ
27
Руслан Оздоев
ПВ
3-2-1-3-1
99
Сысуев
31
Зотов
27
Прохин
38
Касимов
61
Столбов
63
Михайлов
8
Коваленко
17
Гюрлюк
96
Барановский
20
Рыбчинский
10
Томпсон
4-1-2-1-2
96
Обухов
2
Голубович
5
Степанов
5
Мелентиевич
13
Терехов
17
Абдуллахи
55
Капленко
14
Корредера
17
Берковский
7
Садыгов
8
Панченко
10
Томпсон
6
Горбани
6
Горбани
10
Томпсон
8
Коваленко
8
Башич
8
Башич
8
Коваленко
17
Гюрлюк
11
Мансилья
11
Мансилья
17
Гюрлюк
13
Терехов
26
Анджелкович
26
Анджелкович
13
Терехов
8
Панченко
32
Вера
32
Вера
8
Панченко
17
Берковский
97
Магомедов
97
Магомедов
17
Берковский
Остались в запасе
Оренбург
Химки
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
21
Алишер Одилов
ПВ
27
Руслан Оздоев
ПВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
69
Семен Юрин
ЦФ
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
21
Алишер Одилов
ПВ
27
Руслан Оздоев
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Оренбург - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Химок», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург»«Химки»

«Оренбург» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Химки Оренбург
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