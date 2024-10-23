23.10.2024, среда, 16:30
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
3-2-1-3-1
99
Сысуев
31
Зотов
27
Прохин
38
Касимов
61
Столбов
63
Михайлов
8
Коваленко
17
Гюрлюк
96
Барановский
20
Рыбчинский
10
Томпсон
4-1-2-1-2
96
Обухов
2
Голубович
5
Степанов
5
Мелентиевич
13
Терехов
17
Абдуллахи
55
Капленко
14
Корредера
17
Берковский
7
Садыгов
8
Панченко
10
Томпсон
6
Горбани
6
Горбани
10
Томпсон
8
Коваленко
8
Башич
8
Башич
8
Коваленко
17
Гюрлюк
11
Мансилья
11
Мансилья
17
Гюрлюк
13
Терехов
26
Анджелкович
26
Анджелкович
13
Терехов
8
Панченко
32
Вера
32
Вера
8
Панченко
17
Берковский
97
Магомедов
97
Магомедов
17
Берковский
Остались в запасе
Оренбург
Химки
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
21
Алишер Одилов
ПВ
27
Руслан Оздоев
ПВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
69
Семен Юрин
ЦФ
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
21
Алишер Одилов
ПВ
27
Руслан Оздоев
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Оренбург - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Химок», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»