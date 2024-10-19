Динамо Мх
19.10.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
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ЦСКА
56' Т. Мусаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
70
Валентин Пальцев
ЛЗ
71
Ян Джапо
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
7
Абакар Гаджиев
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
11
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
13
Келлвен
ПЗ
5
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
82
Никита Котин
ЦЗ
54
Илья Кирш
ЦЗ
55
Владимир Ковачевич
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
17
Антон Крачковский
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
8
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
25
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Егор Ушаков
ПВ
9
Сауль Гуарирапа
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
3-3-3-1
27
Волк
13
Кагермазов
5
Табидзе
4
Шумахов
71
Джапо
16
Мрезиг
70
Пальцев
47
Глушков
7
Гаджиев
11
Касинтура
25
Агаларов
3-3-3-1
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
13
Келлвен
5
Зделар
27
Мойзес
21
Файзуллаев
10
Обляков
31
Кисляк
11
Мусаев
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
47
Глушков
19
Зинович
19
Зинович
47
Глушков
7
Гаджиев
9
Магомедов
9
Магомедов
7
Гаджиев
71
Джапо
28
Сердеров
28
Сердеров
71
Джапо
31
Кисляк
15
Пьянич
15
Пьянич
31
Кисляк
21
Файзуллаев
9
Гуарирапа
9
Гуарирапа
21
Файзуллаев
Остались в запасе
Динамо Мх
ЦСКА
39
Тимур Магомедов
ВР
82
Никита Котин
ЦЗ
54
Илья Кирш
ЦЗ
55
Владимир Ковачевич
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
17
Антон Крачковский
ЦП
8
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
25
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Егор Ушаков
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
82
Никита Котин
ЦЗ
54
Илья Кирш
ЦЗ
55
Владимир Ковачевич
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
17
Антон Крачковский
ЦП
8
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
25
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Егор Ушаков
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Динамо Мх - ЦСКА
1
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против ЦСКА, 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 19:90 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».