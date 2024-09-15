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  • «Акрон» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Акрон» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 15:20
Акрон
15.09.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Химки
38' С. Бакаев 44' С. Лончар 90+2' В. Хубулов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
97
Бутта Магомедов
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
44
Ярослав Бурыченков
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
21
Алишер Одилов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-2-3-2
78
Васютин
3
Витор
26
Эсковаль
4
Савичев
15
Лончар
5
Джурасович
71
Пестряков
6
Кузьмин
17
Бакаев
99
Тимошенко
23
Данилин
4-3-2-1
96
Обухов
72
Фернандес
25
Филин
3
Луна
24
Фаринья
55
Капленко
80
Хосонов
32
Вера
7
Бакаев
97
Магомедов
91
Заболотный
6
Кузьмин
25
Эсанов
25
Эсанов
6
Кузьмин
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
99
Тимошенко
22
Дзюба
22
Дзюба
99
Тимошенко
17
Бакаев
11
Беншимоль
11
Беншимоль
17
Бакаев
7
Бакаев
99
Ориньо
99
Ориньо
7
Бакаев
3
Луна
14
Корредера
14
Корредера
3
Луна
55
Капленко
19
Руденко
19
Руденко
55
Капленко
97
Магомедов
27
Мирзов
27
Мирзов
97
Магомедов
80
Хосонов
8
Панченко
8
Панченко
80
Хосонов
Остались в запасе
Акрон
Химки
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
80
Никита Кокарев
ВР
44
Ярослав Бурыченков
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
21
Алишер Одилов
ЦФ
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
44
Ярослав Бурыченков
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
21
Алишер Одилов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Акрон - Химки
1
1
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
9
11
Количество передач
316
500
Сейвы
7
2
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Химок», 8-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Химки»

«Акрон» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Акрон
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