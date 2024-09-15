15.09.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
3-2-3-2
78
Васютин
3
Витор
26
Эсковаль
4
Савичев
15
Лончар
5
Джурасович
71
Пестряков
6
Кузьмин
17
Бакаев
99
Тимошенко
23
Данилин
4-3-2-1
96
Обухов
72
Фернандес
25
Филин
3
Луна
24
Фаринья
55
Капленко
80
Хосонов
32
Вера
7
Бакаев
97
Магомедов
91
Заболотный
6
Кузьмин
25
Эсанов
25
Эсанов
6
Кузьмин
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
99
Тимошенко
22
Дзюба
22
Дзюба
99
Тимошенко
17
Бакаев
11
Беншимоль
11
Беншимоль
17
Бакаев
7
Бакаев
99
Ориньо
99
Ориньо
7
Бакаев
3
Луна
14
Корредера
14
Корредера
3
Луна
55
Капленко
19
Руденко
19
Руденко
55
Капленко
97
Магомедов
27
Мирзов
27
Мирзов
97
Магомедов
80
Хосонов
8
Панченко
8
Панченко
80
Хосонов
Остались в запасе
Акрон
Химки
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
80
Никита Кокарев
ВР
44
Ярослав Бурыченков
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
21
Алишер Одилов
ЦФ
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
44
Ярослав Бурыченков
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
21
Алишер Одилов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Акрон - Химки
1
1
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
9
11
Количество передач
316
500
Сейвы
7
2
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Химок», 8-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»