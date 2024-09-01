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  • «Ростов» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Ростов» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 18:50
Ростов
01.09.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Факел
23' Н. Комличенко 45' М. Осипенко (П) 72' Роналдо 84' Е. Голенков
68' В. Ильин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-4-2-1
71
Одоевский
87
Лангович
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
11
Сутормин
18
Кучаев
7
Роналдо
27
Комличенко
3-1-3-3
88
Гудиев
88
Дзиов
72
Сенхаджи
20
Юрганов
88
Щетинин
10
Альшин
99
Гиоргобиани
11
Браими
20
Марков
98
Ильин
16
Мертенс
40
Вахания
34
Эль-Аскалани
34
Эль-Аскалани
40
Вахания
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
72
Сенхаджи
92
Брызгалов
92
Брызгалов
72
Сенхаджи
88
Щетинин
23
Якимов
23
Якимов
88
Щетинин
16
Мертенс
8
Багамаев
8
Багамаев
16
Мертенс
20
Марков
79
Каштанов
79
Каштанов
20
Марков
99
Гиоргобиани
14
Аппаев
14
Аппаев
99
Гиоргобиани
Остались в запасе
Ростов
Факел
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
31
Александр Беленов
ВР
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Ростов - Факел
1
4
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
18
Офсайды
1
4
Количество передач
424
202
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
56
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Факела», 7-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Факел»

Ростов-Факел смотреть онлайн 1 сентября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Ростов
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