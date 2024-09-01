01.09.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Россия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
3-4-2-1
71
Одоевский
87
Лангович
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
11
Сутормин
18
Кучаев
7
Роналдо
27
Комличенко
3-1-3-3
88
Гудиев
88
Дзиов
72
Сенхаджи
20
Юрганов
88
Щетинин
10
Альшин
99
Гиоргобиани
11
Браими
20
Марков
98
Ильин
16
Мертенс
40
Вахания
34
Эль-Аскалани
34
Эль-Аскалани
40
Вахания
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
72
Сенхаджи
92
Брызгалов
92
Брызгалов
72
Сенхаджи
88
Щетинин
23
Якимов
23
Якимов
88
Щетинин
16
Мертенс
8
Багамаев
8
Багамаев
16
Мертенс
20
Марков
79
Каштанов
79
Каштанов
20
Марков
99
Гиоргобиани
14
Аппаев
14
Аппаев
99
Гиоргобиани
Остались в запасе
Ростов
Факел
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
31
Александр Беленов
ВР
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Ростов - Факел
1
4
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
18
Офсайды
1
4
Количество передач
424
202
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
56
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Факела», 7-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»