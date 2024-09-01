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  • «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Крылья Советов» – «Динамо Мх»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 16:20
Крылья Советов
01.09.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мх
44' А. Гаджиев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Крылья Советов
71
Михаил Недоспасов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
98
Nikolay Maksimov
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-2-1-2-2
30
Песьяков
3
Галдамес
3
Солдатенков
4
Евгеньев
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
19
Орозко
29
Ежов
73
Шитов
10
Цыпченко
3-3-1-2-1
1
Волк
4
Шумахов
77
Сундуков
17
Пальцев
72
Сандрачук
16
Мрезиг
5
Табидзе
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
47
Глушков
25
Агаларов
73
Шитов
7
Гарре
7
Гарре
73
Шитов
10
Цыпченко
19
Олейников
19
Олейников
10
Цыпченко
6
Бабкин
27
Дмитриев
27
Дмитриев
6
Бабкин
19
Орозко
92
Попов
92
Попов
19
Орозко
70
Гаджиев
5
Ковачевич
5
Ковачевич
70
Гаджиев
77
Сундуков
13
Кагермазов
13
Кагермазов
77
Сундуков
16
Мрезиг
22
Юсупов
22
Юсупов
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
7
Ангбан
7
Ангбан
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо Мх
71
Михаил Недоспасов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
98
Nikolay Maksimov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
71
Михаил Недоспасов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
98
Nikolay Maksimov
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Крылья Советов - Динамо Мх
2
3
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
7
20
Офсайды
1
1
Количество передач
640
260
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
64
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Динамо Мх», 7-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо Мх»

Крылья Советов-Динамо Мх сомтреть онлайн 1 сентября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Крылья Советов
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