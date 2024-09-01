01.09.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-2-1-2-2
30
Песьяков
3
Галдамес
3
Солдатенков
4
Евгеньев
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
19
Орозко
29
Ежов
73
Шитов
10
Цыпченко
3-3-1-2-1
1
Волк
4
Шумахов
77
Сундуков
17
Пальцев
72
Сандрачук
16
Мрезиг
5
Табидзе
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
47
Глушков
25
Агаларов
73
Шитов
7
Гарре
7
Гарре
73
Шитов
10
Цыпченко
19
Олейников
19
Олейников
10
Цыпченко
6
Бабкин
27
Дмитриев
27
Дмитриев
6
Бабкин
19
Орозко
92
Попов
92
Попов
19
Орозко
70
Гаджиев
5
Ковачевич
5
Ковачевич
70
Гаджиев
77
Сундуков
13
Кагермазов
13
Кагермазов
77
Сундуков
16
Мрезиг
22
Юсупов
22
Юсупов
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
7
Ангбан
7
Ангбан
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо Мх
71
Михаил Недоспасов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
98
Nikolay Maksimov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
71
Михаил Недоспасов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
98
Nikolay Maksimov
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Крылья Советов - Динамо Мх
2
3
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
7
20
Офсайды
1
1
Количество передач
640
260
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
64
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Динамо Мх», 7-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо Мх»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»