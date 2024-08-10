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  • «Оренбург» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Оренбург» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

10 августа 2024, 16:43
Оренбург
10.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Акрон
48' С. Сахархизан 61' М. Горбани
45+3' К. Савичев (П) 65' К. Данилин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
(К) ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
10
Габриэль Флорентин
АП
8
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К) ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
99
Максим Палиенко
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
4-1-3-2
99
Сысуев
81
Сидоров
2
Перес
4
Хотулев
12
Малых
6
Горбани
11
Мансилья
8
Башич
26
Марин
11
Сахархизан
10
Флорентин
4-2-3-1
13
Волков
4
Савичев
26
Эсковаль
3
Витор
23
Димоски
5
Джурасович
15
Лончар
17
Бакаев
99
Палиенко
23
Данилин
99
Тимошенко
8
Башич
29
Муро
29
Муро
8
Башич
10
Флорентин
5
Михайлов
5
Михайлов
10
Флорентин
26
Марин
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
26
Марин
23
Димоски
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
23
Димоски
99
Палиенко
6
Кузьмин
6
Кузьмин
99
Палиенко
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
99
Тимошенко
11
Беншимоль
11
Беншимоль
99
Тимошенко
Остались в запасе
Оренбург
Акрон
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
78
Александр Васютин
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Оренбург - Акрон
3
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
13
Офсайды
0
2
Количество передач
378
405
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
74
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Акрона», 4-й тур Российской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург»«Акрон»

«Оренбург» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Оренбург
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