10.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-1-3-2
99
Сысуев
81
Сидоров
2
Перес
4
Хотулев
12
Малых
6
Горбани
11
Мансилья
8
Башич
26
Марин
11
Сахархизан
10
Флорентин
4-2-3-1
13
Волков
4
Савичев
26
Эсковаль
3
Витор
23
Димоски
5
Джурасович
15
Лончар
17
Бакаев
99
Палиенко
23
Данилин
99
Тимошенко
8
Башич
29
Муро
29
Муро
8
Башич
10
Флорентин
5
Михайлов
5
Михайлов
10
Флорентин
26
Марин
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
26
Марин
23
Димоски
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
23
Димоски
99
Палиенко
6
Кузьмин
6
Кузьмин
99
Палиенко
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
99
Тимошенко
11
Беншимоль
11
Беншимоль
99
Тимошенко
Остались в запасе
Оренбург
Акрон
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
78
Александр Васютин
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Оренбург - Акрон
3
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
13
Офсайды
0
2
Количество передач
378
405
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
74
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Акрона», 4-й тур Российской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»