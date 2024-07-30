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  • «Рубин» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2024

«Рубин» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2024

30 июля 2024, 17:20
Рубин
30.07.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
4 : 0
Завершен
Акрон
8' Д. Кузнецов 49' И. Рожков 75' А. Юкич 81' У. Иву
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
96
Никита Васильев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
69
Арсений Дмитриев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
7
Александар Юкич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
12
Энри Мукба
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
28
Aksentiy Chaligava
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
3-4-2-1
38
Ставер
27
Грицаенко
5
Ашурматов
51
Рожков
23
Безруков
96
Васильев
19
Иванов
88
Апшацев
44
Кузнецов
27
Чумич
99
Шабанхаджай
3-1-1-3-2
13
Волков
19
Бокоев
3
Баранок
13
Бардыбахин
5
Москвичев
25
Эсанов
91
Болдырев
6
Кузьмин
71
Пестряков
69
Дмитриев
99
Тимошенко
27
Грицаенко
5
Вуячич
5
Вуячич
27
Грицаенко
51
Рожков
70
Кабутов
70
Кабутов
51
Рожков
88
Апшацев
6
Иву
6
Иву
88
Апшацев
3
Баранок
26
Эсковаль
26
Эсковаль
3
Баранок
25
Эсанов
5
Джурасович
5
Джурасович
25
Эсанов
5
Москвичев
15
Лончар
15
Лончар
5
Москвичев
69
Дмитриев
23
Данилин
23
Данилин
69
Дмитриев
99
Тимошенко
53
Грибов
53
Грибов
99
Тимошенко
Остались в запасе
Рубин
Акрон
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
7
Александар Юкич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
12
Энри Мукба
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
28
Aksentiy Chaligava
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
7
Александар Юкич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
12
Энри Мукба
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
28
Aksentiy Chaligava
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Рубин - Акрон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Акрона», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Акрон»

«Рубин» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Акрон Рубин
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