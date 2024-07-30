30.07.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-4-2-1
38
Ставер
27
Грицаенко
5
Ашурматов
51
Рожков
23
Безруков
96
Васильев
19
Иванов
88
Апшацев
44
Кузнецов
27
Чумич
99
Шабанхаджай
3-1-1-3-2
13
Волков
19
Бокоев
3
Баранок
13
Бардыбахин
5
Москвичев
25
Эсанов
91
Болдырев
6
Кузьмин
71
Пестряков
69
Дмитриев
99
Тимошенко
27
Грицаенко
5
Вуячич
5
Вуячич
27
Грицаенко
51
Рожков
70
Кабутов
70
Кабутов
51
Рожков
88
Апшацев
6
Иву
6
Иву
88
Апшацев
3
Баранок
26
Эсковаль
26
Эсковаль
3
Баранок
25
Эсанов
5
Джурасович
5
Джурасович
25
Эсанов
5
Москвичев
15
Лончар
15
Лончар
5
Москвичев
69
Дмитриев
23
Данилин
23
Данилин
69
Дмитриев
99
Тимошенко
53
Грибов
53
Грибов
99
Тимошенко
Остались в запасе
Рубин
Акрон
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
7
Александар Юкич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
12
Энри Мукба
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
28
Aksentiy Chaligava
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
7
Александар Юкич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
12
Энри Мукба
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
28
Aksentiy Chaligava
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Рубин - Акрон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Акрона», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Акрон»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч Премьер»
- Также эфир матча будет транслировать «Bеttery».
Источник: «Бомбардир»