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  • «Оренбург» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

«Оренбург» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

28 июля 2024, 16:20
Оренбург
28.07.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
6
Мохаммад Горбани
ЦП
10
Габриэль Флорентин
ЦП
96
Алексей Барановский
ЦП
8
Иван Башич
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ЦЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛП
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
95
Арсен Адамов
ПП
7
Бернард Бериша
ЦФ
24
Заим Диванович
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
4-4-1-1
99
Сысуев
81
Сидоров
2
Перес
27
Прохин
12
Малых
6
Горбани
96
Барановский
8
Башич
10
Флорентин
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
3-4-3
88
Шелия
3
Шатара
75
Гандри
55
Тодорович
95
Адамов
0
Швец
18
Камилов
8
Богосавац
25
Агаларов
24
Диванович
7
Бериша
Остались в запасе
Оренбург
Ахмат
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Оренбург - Ахмат
2
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
10
Офсайды
0
2
Количество передач
398
340
Сейвы
2
6
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ахмаат», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча

«Оренбург» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Оренбург
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