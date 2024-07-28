Составы команд
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Оренбург
4-4-1-1
99
Сысуев
81
Сидоров
2
Перес
27
Прохин
12
Малых
6
Горбани
96
Барановский
8
Башич
10
Флорентин
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
3-4-3
88
Шелия
3
Шатара
75
Гандри
55
Тодорович
95
Адамов
0
Швец
18
Камилов
8
Богосавац
25
Агаларов
24
Диванович
7
Бериша
Остались в запасе
Оренбург
Ахмат
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Оренбург - Ахмат
2
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
10
Офсайды
0
2
Количество передач
398
340
Сейвы
2
6
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ахмаат», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
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Источник: «Бомбардир»