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Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Спартака», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Спартак»