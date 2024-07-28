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  • «Химки» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

«Химки» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

28 июля 2024, 13:50
Химки
28.07.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Спартак
90' Б. Магомедов
72' С. Бабич
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
88
Денис Глушаков
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
13
Сергей Терехов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
5
Данил Степанов
ЦП
97
Бутта Магомедов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Илья Берковский
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
77
Антон Зиньковский
ЦП
18
Наиль Умяров
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
3-2-3-2
96
Обухов
26
Анджелкович
25
Филин
13
Терехов
88
Глушаков
2
Голубович
5
Степанов
97
Магомедов
80
Хосонов
17
Берковский
8
Панченко
4-5-1
98
Максименко
97
Денисов
6
Бабич
23
Чернов
5
Рябчук
25
Пруцев
28
Медина
77
Зиньковский
18
Умяров
47
Зобнин
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Химки
Спартак
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Химки - Спартак
2
1
Всего ударов по воротам
5
22
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
20
15
Офсайды
3
3
Количество передач
316
495
Сейвы
8
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
1
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Спартака», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Спартак»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер»
  • Также матч будет транслировать «Bettery».

Химки-Спартак сомтреть онлайн 28 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки
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