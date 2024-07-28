28.07.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Химки
3-2-3-2
96
Обухов
26
Анджелкович
25
Филин
13
Терехов
88
Глушаков
2
Голубович
5
Степанов
97
Магомедов
80
Хосонов
17
Берковский
8
Панченко
4-5-1
98
Максименко
97
Денисов
6
Бабич
23
Чернов
5
Рябчук
25
Пруцев
28
Медина
77
Зиньковский
18
Умяров
47
Зобнин
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Химки
Спартак
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Химки - Спартак
2
1
Всего ударов по воротам
5
22
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
20
15
Офсайды
3
3
Количество передач
316
495
Сейвы
8
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Спартака», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Спартак»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер»
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»