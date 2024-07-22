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  • «Пари НН» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2024

«Пари НН» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2024

22 июля 2024, 16:20
1
Нижний Новгород
22.07.2024, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 4
Завершен
Рубин
3' З. Турбо 71' В. Царукян
5' М. Даку 33' А. Зотов 42' В. Вада 90+1' Д. Кабутов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Антон Мухин
ОП
78
Николай Калинский
(К) ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
15
Хуан Боселли
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Касра Тахери
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Медведев
30
Стаматов
2
Александров
15
Тихий
87
Боженов
22
Каккоев
10
Мухин
78
Калинский
17
Карапузов
15
Боселли
11
Зе Турбо
3-2-2-1-2
25
Нигматуллин
5
Вуячич
2
Тесленко
27
Грицаенко
51
Рожков
70
Кабутов
21
Зотов
23
Вада
8
Йочич
99
Шабанхаджай
19
Даку
17
Карапузов
14
Тичич
14
Тичич
17
Карапузов
10
Мухин
80
Царукян
80
Царукян
10
Мухин
2
Александров
19
Ермаков
19
Ермаков
2
Александров
99
Шабанхаджай
23
Безруков
23
Безруков
99
Шабанхаджай
8
Йочич
88
Апшацев
88
Апшацев
8
Йочич
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
23
Вада
27
Чумич
27
Чумич
23
Вада
Остались в запасе
Нижний Новгород
Рубин
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Нижний Новгород - Рубин
4
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
17
Офсайды
2
4
Количество передач
518
283
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
67
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Рубина», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Рубин»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

Пари НН-Рубин смотртеь онлайн 22 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Нижний Новгород
Комментарии (1)
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Muboraksho
1721670718
Рубин дожимай Пари!!!
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