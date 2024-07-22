22.07.2024, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-2-1-2-1
30
Медведев
30
Стаматов
2
Александров
15
Тихий
87
Боженов
22
Каккоев
10
Мухин
78
Калинский
17
Карапузов
15
Боселли
11
Зе Турбо
3-2-2-1-2
25
Нигматуллин
5
Вуячич
2
Тесленко
27
Грицаенко
51
Рожков
70
Кабутов
21
Зотов
23
Вада
8
Йочич
99
Шабанхаджай
19
Даку
17
Карапузов
14
Тичич
14
Тичич
17
Карапузов
10
Мухин
80
Царукян
80
Царукян
10
Мухин
2
Александров
19
Ермаков
19
Ермаков
2
Александров
99
Шабанхаджай
23
Безруков
23
Безруков
99
Шабанхаджай
8
Йочич
88
Апшацев
88
Апшацев
8
Йочич
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
23
Вада
27
Чумич
27
Чумич
23
Вада
Остались в запасе
Нижний Новгород
Рубин
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Нижний Новгород - Рубин
4
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
17
Офсайды
2
4
Количество передач
518
283
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
67
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Рубина», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Рубин»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»