14.07.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 1 тур
Россия. Первая лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-1-2-2-1
71
Мамин
3
Гогличидзе
2
Бегич
24
Филипенко
34
Маргасов
8
Аюпов
33
Мишкич
5
Егорычев
27
Дмитриев
11
Ионов
79
Каштанов
4-2-1-2-1
35
Дегтев
27
Заика
33
Алвес
4
Литвинов
17
Макарчук
14
Сааведра
5
Кравцов
21
Макаров
18
Бурмистров
14
Крамарич
23
Гуарирапа
3
Гогличидзе
44
Малькевич
44
Малькевич
3
Гогличидзе
11
Ионов
27
Чудин
27
Чудин
11
Ионов
27
Дмитриев
14
Железнов
14
Железнов
27
Дмитриев
17
Макарчук
28
Магаль
28
Магаль
17
Макарчук
14
Крамарич
88
Левин
88
Левин
14
Крамарич
14
Сааведра
20
Мартовой
20
Мартовой
14
Сааведра
21
Макаров
7
Сафронов
7
Сафронов
21
Макаров
Остались в запасе
Урал
Сочи
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Урал - Сочи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча Урал против Сочи, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Урал – Сочи
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Источник: «Бомбардир»