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  • Урал – Сочи: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

Урал – Сочи: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

14 июля 2024, 14:50
Урал
14.07.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
49' А. Каштанов 58' Т. Аюпов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
4-1-2-2-1
71
Мамин
3
Гогличидзе
2
Бегич
24
Филипенко
34
Маргасов
8
Аюпов
33
Мишкич
5
Егорычев
27
Дмитриев
11
Ионов
79
Каштанов
4-2-1-2-1
35
Дегтев
27
Заика
33
Алвес
4
Литвинов
17
Макарчук
14
Сааведра
5
Кравцов
21
Макаров
18
Бурмистров
14
Крамарич
23
Гуарирапа
3
Гогличидзе
44
Малькевич
44
Малькевич
3
Гогличидзе
11
Ионов
27
Чудин
27
Чудин
11
Ионов
27
Дмитриев
14
Железнов
14
Железнов
27
Дмитриев
17
Макарчук
28
Магаль
28
Магаль
17
Макарчук
14
Крамарич
88
Левин
88
Левин
14
Крамарич
14
Сааведра
20
Мартовой
20
Мартовой
14
Сааведра
21
Макаров
7
Сафронов
7
Сафронов
21
Макаров
Остались в запасе
Урал
Сочи
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Урал - Сочи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча Урал против Сочи, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Урал – Сочи

Урал – Сочи смотреть онлайн 14 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Урал
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