Акрон
01.06.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
1 : 2
Матч завершен
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Урал
47' А. Понсе
74' С. Бегич
79' С. Бегич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
1
Сергей Волков
ВР
20
Боян Димоски
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
10
Максим Палиенко
АП
9
Никита Глушков
ЛВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
4
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
55
Тимур Аюпов
ОП
44
Ибрахима Сиссе
ОП
8
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Акрон
16
Тимур Акмурзин
ВР
19
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
14
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Евгений Песегов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
70
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Урал
1
Илья Помазун
ВР
17
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
3
Валерий Бочеров
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
80
Артем Концевой
ЛВ
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
9
Гильерме Шеттине
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Волков
20
Димоски
15
Данилкин
26
Анджелкович
77
Савичев
6
Макаров
27
Чудин
9
Глушков
10
Палиенко
23
Данилин
11
Понсе
4-2-1-2-1
71
Мамин
15
Кулаков
2
Бегич
4
Эмерсон
16
Итало
55
Аюпов
44
Сиссе
8
Мишкич
11
Ионов
97
Ишков
79
Каштанов
26
Анджелкович
14
Бокоев
14
Бокоев
26
Анджелкович
6
Макаров
8
Песегов
8
Песегов
6
Макаров
9
Глушков
59
Барт
59
Барт
9
Глушков
23
Данилин
18
Килин
18
Килин
23
Данилин
11
Понсе
70
Эльдарушев
70
Эльдарушев
11
Понсе
4
Эмерсон
24
Филипенко
24
Филипенко
4
Эмерсон
44
Сиссе
5
Егорычев
5
Егорычев
44
Сиссе
Шеттине
10
Бикфалви
10
Бикфалви
Шеттине
11
Ионов
21
Дмитриев
21
Дмитриев
11
Ионов
55
Аюпов
9
Шеттине
9
Шеттине
55
Аюпов
79
Каштанов
20
Влут
20
Влут
79
Каштанов
Остались в запасе
Акрон
Урал
16
Тимур Акмурзин
ВР
19
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Илья Помазун
ВР
17
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
3
Валерий Бочеров
ОП
80
Артем Концевой
ЛВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
16
Тимур Акмурзин
ВР
19
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
17
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
3
Валерий Бочеров
ОП
80
Артем Концевой
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Акрон - Урал
5
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Урала», ответный матч за место в РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июня 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».