Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    «Акрон» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2024

    Акрон
    01.06.2024, суббота, 15:00
    Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
    1 : 2
    Первый матч – 2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Урал
    47' А. Понсе
    74' С. Бегич
    79' С. Бегич
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Акрон
    1
    Сергей Волков
    ВР
    20
    Боян Димоски
    ЛЗ
    15
    Егор Данилкин
    ЦЗ
    26
    Неманья Анджелкович
    ЦЗ
    77
    Константин Савичев
    ПЗ
    6
    Сергей Макаров
    ОП
    27
    Иван Чудин
    ЦП
    10
    Максим Палиенко
    АП
    9
    Никита Глушков
    ЛВ
    23
    Кирилл Данилин
    ПВ
    11
    Андрес Понсе
    ЦФ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Урал
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    16
    Итало
    ЦЗ
    2
    Силвие Бегич
    ЦЗ
    4
    Эмерсон
    ЦЗ
    15
    Денис Кулаков
    ПЗ
    55
    Тимур Аюпов
    ОП
    44
    Ибрахима Сиссе
    ОП
    8
    Даниэль Мишкич
    ЦП
    97
    Илья Ишков
    АП
    11
    Алексей Ионов
    ПВ
    79
    Алексей Каштанов
    ЦФ
    Главный тренер
    Евгений Аверьянов
    Акрон
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    14
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    91
    Максим Болдырев
    АП
    24
    Артем Погосов
    ЛВ
    59
    Руслан Барт
    ПВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    70
    Абу-Саид Эльдарушев
    ЦФ
    Урал
    1
    Илья Помазун
    ВР
    17
    Владислав Малькевич
    ЛЗ
    46
    Артем Мамин
    ЦЗ
    24
    Егор Филипенко
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    5
    Андрей Егорычев
    ЦП
    10
    Эрик Бикфалви
    АП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    21
    Игорь Дмитриев
    ЛВ
    9
    Гильерме Шеттине
    ЦФ
    20
    Рай Влут
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    1
    Волков
    20
    Димоски
    15
    Данилкин
    26
    Анджелкович
    77
    Савичев
    6
    Макаров
    27
    Чудин
    9
    Глушков
    10
    Палиенко
    23
    Данилин
    11
    Понсе
    4-2-1-2-1
    71
    Мамин
    15
    Кулаков
    2
    Бегич
    4
    Эмерсон
    16
    Итало
    55
    Аюпов
    44
    Сиссе
    8
    Мишкич
    11
    Ионов
    97
    Ишков
    79
    Каштанов
    26
    Анджелкович
    14
    Бокоев
    14
    Бокоев
    26
    Анджелкович
    6
    Макаров
    8
    Песегов
    8
    Песегов
    6
    Макаров
    9
    Глушков
    59
    Барт
    59
    Барт
    9
    Глушков
    23
    Данилин
    18
    Килин
    18
    Килин
    23
    Данилин
    11
    Понсе
    70
    Эльдарушев
    70
    Эльдарушев
    11
    Понсе
    4
    Эмерсон
    24
    Филипенко
    24
    Филипенко
    4
    Эмерсон
    44
    Сиссе
    5
    Егорычев
    5
    Егорычев
    44
    Сиссе
    Шеттине
    10
    Бикфалви
    10
    Бикфалви
    Шеттине
    11
    Ионов
    21
    Дмитриев
    21
    Дмитриев
    11
    Ионов
    55
    Аюпов
    9
    Шеттине
    9
    Шеттине
    55
    Аюпов
    79
    Каштанов
    20
    Влут
    20
    Влут
    79
    Каштанов
    Остались в запасе
    Акрон
    Урал
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    91
    Максим Болдырев
    АП
    24
    Артем Погосов
    ЛВ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    1
    Илья Помазун
    ВР
    17
    Владислав Малькевич
    ЛЗ
    46
    Артем Мамин
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    Главный тренер
    Евгений Аверьянов
    Остались в запасе
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    91
    Максим Болдырев
    АП
    24
    Артем Погосов
    ЛВ
    Остались в запасе
    1
    Илья Помазун
    ВР
    17
    Владислав Малькевич
    ЛЗ
    46
    Артем Мамин
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Главный тренер
    Евгений Аверьянов
    Статистика матча Акрон - Урал
    5
    Всего ударов по воротам
    9
    18
    Удары в створ
    4
    4
    Владение мячом %
    40
    60
    Желтые карточки
    5
    0
    Угловые удары
    5
    6
    Нарушения
    19
    7
    Офсайды
    4
    1
    Сейвы
    2
    3
    Удары мимо ворот
    3
    8
    Блокированные удары
    2
    6
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Урала», ответный матч за место в РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июня 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон»«Урал»

    Акрон – Урал смотреть онлайн 1 июня

    Новости по теме
    Президент «Урала» Иванов раскритиковал участие «Акрона» в РПЛ 15
    Тренер «Урала» попросил прощения у болельщиков команды после вылета из РПЛ 1
    Реакция президента «Урала» Иванова на вылет команды из РПЛ 22
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2024 12:02
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+