Урал
29.05.2024, среда, 17:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
- : -
Не начался
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П1
1.85
Х
3.6
П2
4.6
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Акрон
Статистика матча Урал - Акрон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Акрона», первый переходной матч за место в РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».