Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Акрона», первый переходной матч за место в РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая 2024, в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Акрон»