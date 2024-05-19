Ростов
19.05.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Матч завершен
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Балтика
33' К. Щетинин
36' Роналдо
45+2' Р. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Никита Медведев
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
88
Кирилл Щетинин
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
13
Диего Луна
ЦЗ
7
Роберто Фернандес
ЛП
8
Кирилл Капленко
ЦП
17
Кристиян Бистрович
ЦП
11
Юрий Ковалев
ПП
25
Алекс Фернандес
ПВ
88
Виталий Лисакович
ЦФ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
78
Михаил Цулая
ВР
28
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
58
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Балтика
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
89
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Данила Козлов
АП
24
Дмитрий Рыбчинский
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
4-1-1-3-1
1
Медведев
3
Сако
87
Лангович
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
73
Азнауров
88
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
3-4-1-2
1
Латышонок
16
Андраде
2
Жиров
13
Луна
11
Ковалев
8
Капленко
17
Бистрович
7
Фернандес
25
Фернандес
18
Энрикес
88
Лисакович
7
Роналдо
4
Мелехин
4
Мелехин
7
Роналдо
69
Голенков
51
Колтаков
51
Колтаков
69
Голенков
73
Азнауров
19
Байрамян
19
Байрамян
73
Азнауров
47
Уткин
27
Комличенко
27
Комличенко
47
Уткин
25
Фернандес
5
Осипов
5
Осипов
25
Фернандес
7
Фернандес
89
Лазарев
89
Лазарев
7
Фернандес
17
Бистрович
6
Кузьмин
6
Кузьмин
17
Бистрович
8
Капленко
77
Козлов
77
Козлов
8
Капленко
11
Ковалев
24
Рыбчинский
24
Рыбчинский
11
Ковалев
Остались в запасе
Ростов
Балтика
30
Сергей Песьяков
ВР
78
Михаил Цулая
ВР
28
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
58
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
78
Михаил Цулая
ВР
28
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
58
Даниил Шанталий
АП
Остались в запасе
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Ростов - Балтика
3
5
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
57
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
10
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Балтики», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».