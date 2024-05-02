Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Ростов» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

    «Ростов» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

    Ростов
    02.05.2024, четверг, 19:15
    Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Балтика
    4' Т. Аванесян
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ростов
    1
    Никита Медведев
    ВР
    28
    Евгений Чернов
    ЛЗ
    4
    Виктор Мелехин
    ЦЗ
    87
    Андрей Лангович
    ЦЗ
    5
    Денис Терентьев
    ПЗ
    51
    Алексей Колтаков
    ОП
    47
    Даниил Уткин
    ЦП
    19
    Хорен Байрамян
    АП
    73
    Имран Азнауров
    ЛВ
    62
    Иван Комаров
    ПВ
    27
    Николай Комличенко
    ЦФ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Балтика
    1
    Евгений Латышонок
    ВР
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    16
    Кевин Андраде
    ЦЗ
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    5
    Александр Осипов
    ОП
    8
    Кирилл Капленко
    ЦП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    24
    Дмитрий Рыбчинский
    ПП
    11
    Юрий Ковалев
    ПП
    88
    Виталий Лисакович
    ЦФ
    18
    Анхело Энрикес
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Ростов
    93
    Ярослав Соловьев
    ВР
    78
    Михаил Цулая
    ВР
    55
    Максим Осипенко
    ЦЗ
    3
    Умар Сако
    ЦЗ
    40
    Илья Вахания
    ПЗ
    15
    Данил Глебов
    ОП
    60
    Кирилл Столбов
    ЦП
    88
    Кирилл Щетинин
    АП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    7
    Роналдо
    ПВ
    69
    Егор Голенков
    ЦФ
    Балтика
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    13
    Диего Луна
    ЦЗ
    21
    Иван Остойич
    ЦЗ
    2
    Александр Жиров
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    7
    Роберто Фернандес
    ЛП
    77
    Данила Козлов
    АП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    25
    Алекс Фернандес
    ПВ
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    4-1-1-3-1
    1
    Медведев
    28
    Чернов
    4
    Мелехин
    87
    Лангович
    5
    Терентьев
    51
    Колтаков
    47
    Уткин
    73
    Азнауров
    19
    Байрамян
    62
    Комаров
    27
    Комличенко
    2-2-3-1-2
    1
    Латышонок
    26
    Радмановац
    16
    Андраде
    59
    Аванесян
    5
    Осипов
    11
    Ковалев
    8
    Капленко
    24
    Рыбчинский
    6
    Кузьмин
    18
    Энрикес
    88
    Лисакович
    87
    Лангович
    40
    Вахания
    40
    Вахания
    87
    Лангович
    19
    Байрамян
    15
    Глебов
    15
    Глебов
    19
    Байрамян
    47
    Уткин
    88
    Щетинин
    88
    Щетинин
    47
    Уткин
    62
    Комаров
    7
    Роналдо
    7
    Роналдо
    62
    Комаров
    73
    Азнауров
    69
    Голенков
    69
    Голенков
    73
    Азнауров
    18
    Энрикес
    21
    Остойич
    21
    Остойич
    18
    Энрикес
    16
    Андраде
    2
    Жиров
    2
    Жиров
    16
    Андраде
    88
    Лисакович
    7
    Фернандес
    7
    Фернандес
    88
    Лисакович
    6
    Кузьмин
    77
    Козлов
    77
    Козлов
    6
    Кузьмин
    Остались в запасе
    Ростов
    Балтика
    93
    Ярослав Соловьев
    ВР
    78
    Михаил Цулая
    ВР
    55
    Максим Осипенко
    ЦЗ
    3
    Умар Сако
    ЦЗ
    60
    Кирилл Столбов
    ЦП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    13
    Диего Луна
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    25
    Алекс Фернандес
    ПВ
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Остались в запасе
    93
    Ярослав Соловьев
    ВР
    78
    Михаил Цулая
    ВР
    55
    Максим Осипенко
    ЦЗ
    3
    Умар Сако
    ЦЗ
    60
    Кирилл Столбов
    ЦП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    Остались в запасе
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    13
    Диего Луна
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    25
    Алекс Фернандес
    ПВ
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Статистика матча Ростов - Балтика
    1
    2
    Желтые карточки
    1
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Балтики», финал Пути команд РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая 2024, в 19:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Балтика»

    «Ростов» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

    Новости по теме
    Игнашевич прокомментировал победу над «Ростовом» 2
    «Не забиваем с трех метров»: Карпин – после вылета «Ростова» от «Балтики» 13
    Игрок «Ростова» заплакал после вылета от «Балтики» 35
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2024 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+