Ростов
02.05.2024, четверг, 19:15
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
0 : 1
Матч завершен
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Балтика
4' Т. Аванесян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Никита Медведев
ВР
28
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
62
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
16
Кевин Андраде
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
8
Кирилл Капленко
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
24
Дмитрий Рыбчинский
ПП
11
Юрий Ковалев
ПП
88
Виталий Лисакович
ЦФ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Ростов
93
Ярослав Соловьев
ВР
78
Михаил Цулая
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
60
Кирилл Столбов
ЦП
88
Кирилл Щетинин
АП
58
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Балтика
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
13
Диего Луна
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Роберто Фернандес
ЛП
77
Данила Козлов
АП
89
Владислав Лазарев
АП
25
Алекс Фернандес
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
4-1-1-3-1
1
Медведев
28
Чернов
4
Мелехин
87
Лангович
5
Терентьев
51
Колтаков
47
Уткин
73
Азнауров
19
Байрамян
62
Комаров
27
Комличенко
2-2-3-1-2
1
Латышонок
26
Радмановац
16
Андраде
59
Аванесян
5
Осипов
11
Ковалев
8
Капленко
24
Рыбчинский
6
Кузьмин
18
Энрикес
88
Лисакович
87
Лангович
40
Вахания
40
Вахания
87
Лангович
19
Байрамян
15
Глебов
15
Глебов
19
Байрамян
47
Уткин
88
Щетинин
88
Щетинин
47
Уткин
62
Комаров
7
Роналдо
7
Роналдо
62
Комаров
73
Азнауров
69
Голенков
69
Голенков
73
Азнауров
18
Энрикес
21
Остойич
21
Остойич
18
Энрикес
16
Андраде
2
Жиров
2
Жиров
16
Андраде
88
Лисакович
7
Фернандес
7
Фернандес
88
Лисакович
6
Кузьмин
77
Козлов
77
Козлов
6
Кузьмин
Остались в запасе
Ростов
Балтика
93
Ярослав Соловьев
ВР
78
Михаил Цулая
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
60
Кирилл Столбов
ЦП
58
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
13
Диего Луна
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
89
Владислав Лазарев
АП
25
Алекс Фернандес
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
93
Ярослав Соловьев
ВР
78
Михаил Цулая
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
60
Кирилл Столбов
ЦП
58
Даниил Шанталий
АП
Остались в запасе
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
13
Диего Луна
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
89
Владислав Лазарев
АП
25
Алекс Фернандес
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Ростов - Балтика
1
2
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Балтики», финал Пути команд РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая 2024, в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».