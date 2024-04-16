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    • «Боруссия Д» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2024

    «Боруссия Д» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2024

    Боруссия Д
    16.04.2024, вторник, 22:00
    Лига чемпионов, 1/4 финала
    4 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Атлетико
    34' Ю. Брандт
    39' Я. Матсен
    71' Н. Фуллкруг
    74' М. Забитцер
    49' М. Хуммельс (АГ)
    64' А. Корреа
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Боруссия Д
    1
    Грегор Кобель
    ВР
    22
    Ян Матсен
    ЛЗ
    4
    Нико Шлоттербек
    ЦЗ
    15
    Матс Хуммельс
    ЦЗ
    26
    Юлиан Рюэрсон
    ПЗ
    23
    Эмре Джан
    ОП
    20
    Марсель Забитцер
    ЦП
    19
    Юлиан Брандт
    АП
    27
    Карим Адейеми
    ЛВ
    10
    Джейдон Санчо
    ПВ
    14
    Никлас Фуллкруг
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Атлетико
    13
    Ян Облак
    ВР
    22
    Марио Эрмосо
    ЦЗ
    2
    Хосе-Мария Хименес
    ЦЗ
    16
    Науэль Молина
    ПЗ
    3
    Сесар Аспиликуэта
    ПЗ
    6
    Коке
    ЦП
    22
    Аксель Витсель
    ЦП
    14
    Маркос Льоренте
    ЦП
    5
    Родриго Де Пауль
    ЦП
    7
    Антуан Гризманн
    ЦФ
    19
    Альваро Мората
    ЦФ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Боруссия Д
    33
    Александер Майер
    ВР
    35
    Марсель Лотка
    ВР
    25
    Никлас Зюле
    ЦЗ
    17
    Мариус Вольф
    ПЗ
    6
    Салих Озкан
    ЦП
    38
    Кьелл Вятьен
    ЦП
    11
    Марко Ройс
    АП
    8
    Феликс Нмеча
    АП
    43
    Джейми Байноу-Гиттенс
    ПВ
    16
    Жюльен Дюранвиль
    ПВ
    18
    Юссуфа Мукоко
    ЦФ
    Атлетико
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    1
    Хорациу Молдован
    ВР
    23
    Рейнилду
    ЛЗ
    15
    Стефан Савич
    ЦЗ
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    18
    Артур Вермерен
    ОП
    8
    Сауль Ньигес
    ЦП
    24
    Пабло Барриос
    ЦП
    10
    Анхель Корреа
    ПВ
    17
    Родриго Рикельме
    ПВ
    32
    Адриан Ниньо
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    1
    Кобель
    22
    Матсен
    4
    Шлоттербек
    15
    Хуммельс
    26
    Рюэрсон
    23
    Джан
    20
    Забитцер
    27
    Адейеми
    19
    Брандт
    10
    Санчо
    14
    Фуллкруг
    4-4-2
    13
    Облак
    3
    Аспиликуэта
    22
    Эрмосо
    2
    Хименес
    16
    Молина
    22
    Витсель
    14
    Льоренте
    5
    Де Пауль
    6
    Коке
    19
    Мората
    7
    Гризманн
    23
    Джан
    6
    Озкан
    6
    Озкан
    23
    Джан
    19
    Брандт
    11
    Ройс
    11
    Ройс
    19
    Брандт
    27
    Адейеми
    43
    Байноу-Гиттенс
    43
    Байноу-Гиттенс
    27
    Адейеми
    5
    Де Пауль
    8
    Ньигес
    8
    Ньигес
    5
    Де Пауль
    16
    Молина
    24
    Барриос
    24
    Барриос
    16
    Молина
    19
    Мората
    10
    Корреа
    10
    Корреа
    19
    Мората
    3
    Аспиликуэта
    17
    Рикельме
    17
    Рикельме
    3
    Аспиликуэта
    Остались в запасе
    Боруссия Д
    Атлетико
    33
    Александер Майер
    ВР
    35
    Марсель Лотка
    ВР
    25
    Никлас Зюле
    ЦЗ
    17
    Мариус Вольф
    ПЗ
    38
    Кьелл Вятьен
    ЦП
    8
    Феликс Нмеча
    АП
    16
    Жюльен Дюранвиль
    ПВ
    18
    Юссуфа Мукоко
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    1
    Хорациу Молдован
    ВР
    23
    Рейнилду
    ЛЗ
    15
    Стефан Савич
    ЦЗ
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    18
    Артур Вермерен
    ОП
    32
    Адриан Ниньо
    ЦФ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Остались в запасе
    33
    Александер Майер
    ВР
    35
    Марсель Лотка
    ВР
    25
    Никлас Зюле
    ЦЗ
    17
    Мариус Вольф
    ПЗ
    38
    Кьелл Вятьен
    ЦП
    8
    Феликс Нмеча
    АП
    16
    Жюльен Дюранвиль
    ПВ
    18
    Юссуфа Мукоко
    ЦФ
    Остались в запасе
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    1
    Хорациу Молдован
    ВР
    23
    Рейнилду
    ЛЗ
    15
    Стефан Савич
    ЦЗ
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    18
    Артур Вермерен
    ОП
    32
    Адриан Ниньо
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Статистика матча Боруссия Д - Атлетико
    1
    2
    Всего ударов по воротам
    19
    10
    Удары в створ
    9
    3
    Владение мячом %
    52
    48
    Желтые карточки
    1
    2
    Угловые удары
    6
    2
    Нарушения
    9
    11
    Офсайды
    1
    2
    Количество передач
    561
    516
    Сейвы
    2
    5
    Точность передач %
    86
    84
    Удары мимо ворот
    4
    4
    Блокированные удары
    6
    3
    Удары из пределов штрафной
    13
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    2
    xG (ожидаемые голы)
    1.42
    1.98
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» против «Атлетико», 1/4 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» – «Атлетико»

    «Боруссия Д» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.04.2024 10:08
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