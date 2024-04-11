Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024

    «Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024

    Милан
    11.04.2024, четверг, 22:00
    Лига Европы, 1/4 финала
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Рома
    17' Д. Манчини
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Милан
    16
    Майк Меньян
    ВР
    19
    Тео Эрнандес
    ЛЗ
    28
    Малик Тиав
    ЦЗ
    46
    Маттео Габбиа
    ЦЗ
    2
    Давиде Калабрия
    (К) ПЗ
    4
    Исмаэль Беннасер
    ЦП
    8
    Рубен Лофтус-Чик
    ЦП
    14
    Теяни Рейндерс
    ЦП
    10
    Рафаэль Леау
    ЛВ
    11
    Кристиан Пулишич
    ПВ
    9
    Оливье Жиру
    ЦФ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Рома
    99
    Миле Свилар
    ВР
    37
    Леонардо Спинаццола
    ЛЗ
    23
    Джанлука Манчини
    ЦЗ
    6
    Крис Смоллинг
    ЦЗ
    19
    Зеки Челик
    ПЗ
    16
    Леандро Паредес
    ОП
    4
    Бриан Кристанте
    ЦП
    7
    Лоренцо Пеллегрини
    (К) АП
    92
    Стефан Эль-Шаарави
    ЛВ
    90
    Ромелу Лукаку
    ЦФ
    21
    Пауло Дибала
    ЦФ
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Милан
    69
    Лапо Нава
    ВР
    57
    Марко Спортиелло
    ВР
    95
    Давиде Бартезаги
    ЛЗ
    24
    Симон Кьер
    ЦЗ
    42
    Алессандро Флоренци
    ПЗ
    38
    Филиппо Терраччано
    ПЗ
    85
    Кевин Дзероли
    ЦП
    7
    Ясин Адли
    АП
    80
    Юнус Муса
    ПВ
    21
    Самуэль Чуквуэзе
    ПВ
    15
    Лука Йович
    ЦФ
    17
    Ноа Окафор
    ЦФ
    Рома
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    69
    Анхелиньо
    ЛЗ
    59
    Никола Залевски
    ЛЗ
    14
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    2
    Рик Карсдорп
    ПЗ
    52
    Эдоардо Бове
    ЦП
    20
    Ренату Саншеш
    ЦП
    22
    Уссем Ауа
    ЦП
    35
    Томмазо Бальданци
    АП
    67
    Жоау Кошта
    ПВ
    9
    Тэмми Абрахам
    ЦФ
    4-3-2-1
    16
    Меньян
    19
    Эрнандес
    28
    Тиав
    46
    Габбиа
    2
    Калабрия
    4
    Беннасер
    8
    Лофтус-Чик
    14
    Рейндерс
    10
    Леау
    11
    Пулишич
    9
    Жиру
    4-1-1-2-2
    99
    Свилар
    19
    Челик
    23
    Манчини
    6
    Смоллинг
    37
    Спинаццола
    16
    Паредес
    4
    Кристанте
    7
    Пеллегрини
    92
    Эль-Шаарави
    21
    Дибала
    90
    Лукаку
    4
    Беннасер
    7
    Адли
    7
    Адли
    4
    Беннасер
    11
    Пулишич
    21
    Чуквуэзе
    21
    Чуквуэзе
    11
    Пулишич
    10
    Леау
    17
    Окафор
    17
    Окафор
    10
    Леау
    90
    Лукаку
    14
    Льоренте
    14
    Льоренте
    90
    Лукаку
    16
    Паредес
    52
    Бове
    52
    Бове
    16
    Паредес
    7
    Пеллегрини
    22
    Ауа
    22
    Ауа
    7
    Пеллегрини
    21
    Дибала
    9
    Абрахам
    9
    Абрахам
    21
    Дибала
    Остались в запасе
    Милан
    Рома
    69
    Лапо Нава
    ВР
    57
    Марко Спортиелло
    ВР
    95
    Давиде Бартезаги
    ЛЗ
    24
    Симон Кьер
    ЦЗ
    42
    Алессандро Флоренци
    ПЗ
    38
    Филиппо Терраччано
    ПЗ
    85
    Кевин Дзероли
    ЦП
    80
    Юнус Муса
    ПВ
    15
    Лука Йович
    ЦФ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    69
    Анхелиньо
    ЛЗ
    59
    Никола Залевски
    ЛЗ
    2
    Рик Карсдорп
    ПЗ
    20
    Ренату Саншеш
    ЦП
    35
    Томмазо Бальданци
    АП
    67
    Жоау Кошта
    ПВ
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Остались в запасе
    69
    Лапо Нава
    ВР
    57
    Марко Спортиелло
    ВР
    95
    Давиде Бартезаги
    ЛЗ
    24
    Симон Кьер
    ЦЗ
    42
    Алессандро Флоренци
    ПЗ
    38
    Филиппо Терраччано
    ПЗ
    85
    Кевин Дзероли
    ЦП
    80
    Юнус Муса
    ПВ
    15
    Лука Йович
    ЦФ
    Остались в запасе
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    69
    Анхелиньо
    ЛЗ
    59
    Никола Залевски
    ЛЗ
    2
    Рик Карсдорп
    ПЗ
    20
    Ренату Саншеш
    ЦП
    35
    Томмазо Бальданци
    АП
    67
    Жоау Кошта
    ПВ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Статистика матча Милан - Рома
    4
    1
    Всего ударов по воротам
    25
    10
    Удары в створ
    5
    3
    Владение мячом %
    53
    47
    Желтые карточки
    4
    1
    Угловые удары
    9
    3
    Нарушения
    14
    8
    Количество передач
    519
    468
    Сейвы
    2
    5
    Точность передач %
    91
    88
    Удары мимо ворот
    9
    5
    Блокированные удары
    11
    2
    Удары из пределов штрафной
    13
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    12
    2
    xG (ожидаемые голы)
    1.32
    0.53
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ромы», 1/4 финала Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Рома»

    «Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024

    Новости по теме
    Пиоли высказался о поражении «Милана» от «Ромы»
    «Рома» могла забить победный гол «Милану» после ошибки судьи с назначением углового
    Де Росси прокомментировал победу «Ромы» над «Миланом»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2024 09:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+