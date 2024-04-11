Милан
11.04.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 1
Матч завершен
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Рома
17' Д. Манчини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К) ПЗ
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Теяни Рейндерс
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
16
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Ромелу Лукаку
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Милан
69
Лапо Нава
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
42
Алессандро Флоренци
ПЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
85
Кевин Дзероли
ЦП
7
Ясин Адли
АП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
15
Лука Йович
ЦФ
17
Ноа Окафор
ЦФ
Рома
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
52
Эдоардо Бове
ЦП
20
Ренату Саншеш
ЦП
22
Уссем Ауа
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
9
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
28
Тиав
46
Габбиа
2
Калабрия
4
Беннасер
8
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
10
Леау
11
Пулишич
9
Жиру
4-1-1-2-2
99
Свилар
19
Челик
23
Манчини
6
Смоллинг
37
Спинаццола
16
Паредес
4
Кристанте
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
21
Дибала
90
Лукаку
4
Беннасер
7
Адли
7
Адли
4
Беннасер
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
10
Леау
17
Окафор
17
Окафор
10
Леау
90
Лукаку
14
Льоренте
14
Льоренте
90
Лукаку
16
Паредес
52
Бове
52
Бове
16
Паредес
7
Пеллегрини
22
Ауа
22
Ауа
7
Пеллегрини
21
Дибала
9
Абрахам
9
Абрахам
21
Дибала
Остались в запасе
Милан
Рома
69
Лапо Нава
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
42
Алессандро Флоренци
ПЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
85
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
15
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
20
Ренату Саншеш
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
42
Алессандро Флоренци
ПЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
85
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
15
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
20
Ренату Саншеш
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Милан - Рома
4
1
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
9
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ромы», 1/4 финала Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».