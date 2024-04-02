СКА-Хабаровск
02.04.2024, вторник, 17:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
1 : 2
Матч завершен
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Динамо
69' А. Гонгапшев
12' В. Грулев
74' Ф. Бальбуэна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
95
Илья Петров
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
8
Игорь Коновалов
ЦП
7
Артем Симонян
АП
21
Кирилл Никитин
ЛВ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
10
Федор Смолов
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
СКА-Хабаровск
50
Владимир Сугробов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
70
Андрей Савинов
АП
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
31
Андрей Никитин
ЛВ
9
Саид Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
28
Кирилл Исаев
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
89
Бителло
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
41
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-3-2-1
78
Имамов
5
Мусалов
4
Кожемякин
17
Покидышев
96
Рукас
95
Петров
92
Подберезкин
8
Коновалов
21
Никитин
7
Симонян
11
Гонгапшев
3-3-1-1-2
1
Шунин
50
Кутицкий
3
Бальбуэна
18
Маричаль
6
Фернандес
74
Фомин
7
Скопинцев
34
Гагнидзе
20
Грулев
91
Гладышев
10
Смолов
7
Симонян
31
Никитин
31
Никитин
7
Симонян
11
Гонгапшев
9
Алиев
9
Алиев
11
Гонгапшев
34
Гагнидзе
24
Чавес
24
Чавес
34
Гагнидзе
91
Гладышев
89
Бителло
89
Бителло
91
Гладышев
50
Кутицкий
41
Назаренко
41
Назаренко
50
Кутицкий
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Динамо
50
Владимир Сугробов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
70
Андрей Савинов
АП
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
28
Кирилл Исаев
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
50
Владимир Сугробов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
70
Андрей Савинов
АП
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
28
Кирилл Исаев
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча СКА-Хабаровск - Динамо
3
1
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Динамо», 1/4 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля 2024, в 27:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».