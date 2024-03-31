Локомотив
31.03.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Матч завершен
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Краснодар
81' М. Глушенков
10' Т. Сулейманов (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
77
Илья Самошников
ЛЗ
21
Марио Митай
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Антон Миранчук
АП
15
Максим Глушенков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
20
Кади Боржес
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив
51
Тимофей Митров
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
17
Рифат Жемалетдинов
ЛП
23
Михаил Щетинин
ОП
83
Алексей Батраков
АП
27
Вадим Раков
ЦФ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
97
Саид Хамулич
ЦФ
Краснодар
73
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
23
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
5
Кевин Кастаньо
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
7
Виктор Са
ЛВ
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
3-3-1-2
22
Лантратов
77
Самошников
85
Морозов
3
Фассон
21
Митай
6
Баринов
24
Ненахов
11
Миранчук
99
Сулейманов
15
Глушенков
4-1-3-2
39
Сафонов
82
Волков
3
Тормена
31
Кайо
4
Алонсо
53
Черников
11
Батчи
88
Кривцов
10
Сперцян
9
Кордоба
20
Боржес
21
Митай
17
Жемалетдинов
17
Жемалетдинов
21
Митай
99
Сулейманов
83
Батраков
83
Батраков
99
Сулейманов
24
Ненахов
8
Сарвели
8
Сарвели
24
Ненахов
11
Миранчук
97
Хамулич
97
Хамулич
11
Миранчук
82
Волков
23
Эктов
23
Эктов
82
Волков
88
Кривцов
5
Кастаньо
5
Кастаньо
88
Кривцов
20
Боржес
14
Баньяц
14
Баньяц
20
Боржес
11
Батчи
7
Са
7
Са
11
Батчи
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
51
Тимофей Митров
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
23
Михаил Щетинин
ОП
27
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
73
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
23
Михаил Щетинин
ОП
27
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
73
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Локомотив - Краснодар
6
4
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Краснодара», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
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