Боруссия Д
13.03.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Матч завершен
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ПСВ
3' Д. Санчо
90+5' М. Ройс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
19
Юлиан Брандт
АП
10
Джейдон Санчо
ПВ
14
Никлас Фуллкруг
ЦФ
21
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
ПСВ
1
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
3
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
23
Джоуи Верман
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
20
Гус Тиль
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Люк де Йонг
(К) ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
35
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
38
Кьелл Вятьен
ЦП
10
Марко Ройс
АП
8
Феликс Нмеча
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
43
Джейми Байноу-Гиттенс
ПВ
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
6
Армель Белла Кочап
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
31
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
26
Айзек Бабади
АП
27
Ирвинг Лосано
ПВ
14
Рикардо Пепи
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Кобель
22
Матсен
15
Хуммельс
25
Зюле
23
Джан
6
Озкан
20
Забитцер
19
Брандт
10
Санчо
21
Мален
14
Фуллкруг
4-2-3-1
1
Бенитес
8
Дест
3
Тезе
18
Боскальи
17
Жуниор
23
Верман
22
Схаутен
11
Бакайоко
20
Тиль
10
Тилльман
9
де Йонг
10
Санчо
10
Ройс
10
Ройс
10
Санчо
19
Брандт
8
Нмеча
8
Нмеча
19
Брандт
21
Мален
27
Адейеми
27
Адейеми
21
Мален
17
Жуниор
26
Бабади
26
Бабади
17
Жуниор
20
Тиль
27
Лосано
27
Лосано
20
Тиль
23
Верман
14
Пепи
14
Пепи
23
Верман
Остались в запасе
Боруссия Д
ПСВ
33
Александер Майер
ВР
35
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
38
Кьелл Вятьен
ЦП
43
Джейми Байноу-Гиттенс
ПВ
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
6
Армель Белла Кочап
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
31
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
35
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
38
Кьелл Вятьен
ЦП
43
Джейми Байноу-Гиттенс
ПВ
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
6
Армель Белла Кочап
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
31
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Боруссия Д - ПСВ
2
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «ПСВ», ответный матч 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «ПСВ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».