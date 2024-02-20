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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Боруссия Д
ПСВ - Боруссия Д: обзор матча 20 февраля 2024
ПСВ
20.02.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Боруссия Д
56'
Л. де Йонг (П)
24'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Боруссия Д
Замена
А. Обиспо
️️️️
О. Боскальи
90'
Замена
М. Жуниор
️️️️
И. Сайбари
83'
82'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Н. Фуллкруг
82'
Замена
С. Озкан
️️️️
Д. Мален
Замена
Р. Пепи
️️️️
И. Лосано
75'
68'
Замена
М. Вольф
️️️️
Д. Санчо
62'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Ройс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. де Йонг
56'
45'
+1
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
42'
Желтая карточка
Я. Матсен
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мален
Пас отдал
М. Забитцер
Желтая карточка
И. Лосано
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
27
Самуэль Бамба
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-3-3-1
44
Бенитес
4
Тезе
21
Боскальи
8
Дест
22
Схаутен
25
Верман
34
Сайбари
11
Лосано
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-1-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
22
Матсен
23
Джан
20
Забитцер
19
Санчо
18
Ройс
14
Мален
10
Фуллкруг
34
Сайбари
17
Жуниор
17
Жуниор
34
Сайбари
21
Боскальи
4
Обиспо
4
Обиспо
21
Боскальи
11
Лосано
9
Пепи
9
Пепи
11
Лосано
19
Санчо
27
Вольф
27
Вольф
19
Санчо
14
Мален
6
Озкан
6
Озкан
14
Мален
18
Ройс
8
Брандт
8
Брандт
18
Ройс
10
Фуллкруг
14
Мукоко
14
Мукоко
10
Фуллкруг
Остались в запасе
ПСВ
Боруссия Д
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
27
Самуэль Бамба
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
27
Самуэль Бамба
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча ПСВ - Боруссия Д
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
15
Офсайды
2
1
Количество передач
489
406
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.9
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Филипс
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