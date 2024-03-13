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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - ПСВ
Боруссия Д - ПСВ: обзор матча 13 марта 2024
Боруссия Д
13.03.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ПСВ
3'
Д. Санчо
90+5'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - ПСВ
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
Пас отдал
Н. Фуллкруг
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Нмеча
89'
Желтая карточка
Н. Зюле
88'
86'
Замена
А. Бабади
️️️️
М. Жуниор
82'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Д. Верман
Замена
М. Ройс
️️️️
Д. Санчо
75'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Д. Мален
70'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Ю. Брандт
58'
46'
Замена
И. Лосано
️️️️
Г. Тил
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Ю. Брандт
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Кобель
22
Матсен
15
Хуммельс
25
Зюле
23
Джан
6
Озкан
20
Забитцер
8
Брандт
19
Санчо
10
Фуллкруг
14
Мален
4-2-3-1
44
Бенитес
8
Дест
21
Боскальи
4
Тезе
17
Жуниор
22
Схаутен
25
Верман
11
Бакайоко
10
Тилльман
20
Тил
26
де Йонг
19
Санчо
18
Ройс
18
Ройс
19
Санчо
8
Брандт
8
Нмеча
8
Нмеча
8
Брандт
14
Мален
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Мален
17
Жуниор
11
Бабади
11
Бабади
17
Жуниор
20
Тил
11
Лосано
11
Лосано
20
Тил
25
Верман
9
Пепи
9
Пепи
25
Верман
Остались в запасе
Боруссия Д
ПСВ
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Боруссия Д - ПСВ
2
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
8
Офсайды
2
2
Количество передач
457
475
Сейвы
7
5
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.47
1.5
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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