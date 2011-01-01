Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
24
13
6
5
28
16
12
45
24
11
9
4
32
20
12
42
24
11
9
4
36
19
17
42
24
12
5
7
47
24
23
41
23
11
4
8
40
35
5
37
24
9
7
8
36
33
3
34
25
9
6
10
24
20
4
33
24
8
7
9
27
29
-2
31
24
7
10
7
29
25
4
31
24
7
6
11
31
43
-12
27
24
7
6
11
23
30
-7
27
24
4
5
15
24
52
-28
17
22
3
6
13
13
44
-31
15
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
2
1
27
15
12
29
12
8
3
1
15
3
12
27
12
8
2
2
25
7
18
26
12
6
5
1
20
9
11
23
12
6
4
2
19
11
8
22
12
6
3
3
17
12
5
21
12
4
7
1
17
10
7
19
12
5
3
4
13
8
5
18
12
5
2
5
16
18
-2
17
12
4
3
5
13
17
-4
15
12
3
5
4
18
16
2
14
11
3
2
6
8
17
-9
11
12
2
2
8
12
27
-15
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
7
2
3
15
10
5
23
12
6
2
4
18
17
1
20
12
5
4
3
16
10
6
19
12
5
3
4
13
13
0
18
12
4
4
4
14
12
2
16
12
4
3
5
22
17
5
15
13
4
3
6
11
12
-1
15
12
2
4
6
15
25
-10
10
12
2
3
7
12
25
-13
9
12
1
6
5
10
14
-4
9
11
2
2
7
13
20
-7
8
12
1
3
8
6
18
-12
6
11
0
4
7
5
27
-22
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире