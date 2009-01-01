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    Витязь - результаты

    Город Подольск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.fcvityaz.ru/
    Стадион Труд
    Тренер Андрей Романов
    Турниры:
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
    25 тур
    		28 мая, воскресенье 15:00 Динамо Бр 2:0 Витязь
    24 тур
    		21 мая, воскресенье 15:00 Витязь 4:1 Энергомаш
    23 тур
    		13 мая, суббота 15:00 Витязь 3:3 Чертаново
    22 тур
    		8 мая, понедельник 15:00 Витязь 4:4 Арсенал-2
    21 тур
    		30 апреля, воскресенье 17:00 Рязань 3:0 Витязь
    20 тур
    		23 апреля, воскресенье 17:00 Витязь 3:0 Авангард
    19 тур
    		16 апреля, воскресенье 15:00 Сатурн 2:1 Витязь
    18 тур
    		9 апреля, воскресенье 15:00 Витязь 1:0 Металлург Л
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 13:00 Витязь 3:1 Зенит
    15 тур
    		29 октября, суббота 14:00 Калуга 2:1 Витязь
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 15:00 Витязь 1:3 Торпедо
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Металлург Л 0:0 Витязь
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 14:00 Чертаново 3:3 Витязь
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Витязь 3:2 Орел
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 15:00 Арсенал-2 1:2 Витязь
    9 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Витязь 1:0 Динамо Бр
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Авангард 3:0 Витязь
    7 тур
    		2 сентября, пятница 17:00 Витязь 2:1 Сатурн
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 19:00 Энергомаш 2:0 Витязь
    4 тур
    		11 августа, четверг 17:00 Зенит 0:5 Витязь
    3 тур
    		4 августа, четверг 19:00 Витязь 1:0 Калуга
    2 тур
    		28 июля, четверг 18:00 Торпедо 2:1 Витязь
    1 тур
    		20 июля, среда 19:00 Витязь 1:0 Рязань
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