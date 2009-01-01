Турниры:
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
|25 тур
|28 мая, воскресенье
|15:00
|Динамо Бр
|2:0
|Витязь
|24 тур
|21 мая, воскресенье
|15:00
|Витязь
|4:1
|Энергомаш
|23 тур
|13 мая, суббота
|15:00
|Витязь
|3:3
|Чертаново
|22 тур
|8 мая, понедельник
|15:00
|Витязь
|4:4
|Арсенал-2
|21 тур
|30 апреля, воскресенье
|17:00
|Рязань
|3:0
|Витязь
|20 тур
|23 апреля, воскресенье
|17:00
|Витязь
|3:0
|Авангард
|19 тур
|16 апреля, воскресенье
|15:00
|Сатурн
|2:1
|Витязь
|18 тур
|9 апреля, воскресенье
|15:00
|Витязь
|1:0
|Металлург Л
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|13:00
|Витязь
|3:1
|Зенит
|15 тур
|29 октября, суббота
|14:00
|Калуга
|2:1
|Витязь
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Витязь
|1:3
|Торпедо
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Металлург Л
|0:0
|Витязь
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|14:00
|Чертаново
|3:3
|Витязь
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Витязь
|3:2
|Орел
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|15:00
|Арсенал-2
|1:2
|Витязь
|9 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Витязь
|1:0
|Динамо Бр
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Авангард
|3:0
|Витязь
|7 тур
|2 сентября, пятница
|17:00
|Витязь
|2:1
|Сатурн
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Энергомаш
|2:0
|Витязь
|4 тур
|11 августа, четверг
|17:00
|Зенит
|0:5
|Витязь
|3 тур
|4 августа, четверг
|19:00
|Витязь
|1:0
|Калуга
|2 тур
|28 июля, четверг
|18:00
|Торпедо
|2:1
|Витязь
|1 тур
|20 июля, среда
|19:00
|Витязь
|1:0
|Рязань