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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Витязь - Рязань
Витязь - Рязань: обзор матча 20 июля 2016
Витязь
20.07.2016, среда, 19:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 1 тур
1 : 0
Завершен
Рязань
66'
А. Подымов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Рязань
90'
Желтая карточка
И. Нехов
Замена
Н. Дюков
️️️️
Д. Анисимов
90'
Желтая карточка
Д. Анисимов
88'
86'
Замена
А. Скляров
️️️️
М. Абовян
82'
Замена
В. Мещеряков
️️️️
В. Мишин
Замена
Б. Хаернасов
️️️️
А. Подымов
80'
Замена
А. Юрьев
️️️️
Е. Воронин
73'
71'
Замена
И. Нехов
️️️️
В. Лабзин
68'
Желтая карточка
В. Лабзин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Подымов
66'
Замена
В. Семёнов
️️️️
А. Баев
61'
36'
Замена
С. Зайцев
️️️️
Г. Журавлев
18'
Желтая карточка
О. Елисеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витязь
1
Андрей Зайцев
ВР
15
Антон Новиков
ЦЗ
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
20
Сергей Коротков
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
71
Александр Егурнев
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
8
Владислав Лабзин
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
25
Олег Елисеев
ПЗ
31
Мартун Абовян
ЦП
37
Владислав Мишин
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
8
Никита Дюков
ЦП
75
Владислав Семёнов
ЦП
42
Денис Имедадзе
ЦФ
77
Булат Хаернасов
ЦФ
18
Александр Юрьев
ЦФ
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
31
Игорь Нехов
ЦЗ
42
Александр Скляров
ЦП
38
Дмитрий Митин
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
9
Владислав Мещеряков
ЦФ
4-2-2-2
1
Зайцев
15
Новиков
20
Коротков
5
Чеминава
17
Кулешов
71
Егурнев
16
Подымов
96
Анисимов
37
Воронин
21
Баев
15
Часовских
3-2-4-1
16
Яковлев
2
Морыганов
8
Лабзин
64
Баульчев
25
Елисеев
25
Жданкин
37
Мишин
17
Танделов
40
Кулешов
31
Абовян
23
Журавлев
96
Анисимов
8
Дюков
8
Дюков
96
Анисимов
21
Баев
75
Семёнов
75
Семёнов
21
Баев
16
Подымов
77
Хаернасов
77
Хаернасов
16
Подымов
37
Воронин
18
Юрьев
18
Юрьев
37
Воронин
8
Лабзин
31
Нехов
31
Нехов
8
Лабзин
23
Журавлев
91
Зайцев
91
Зайцев
23
Журавлев
37
Мишин
9
Мещеряков
9
Мещеряков
37
Мишин
31
Абовян
42
Скляров
42
Скляров
31
Абовян
Остались в запасе
Витязь
Рязань
42
Денис Имедадзе
ЦФ
16
Александр Малыгин
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
38
Дмитрий Митин
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Остались в запасе
42
Денис Имедадзе
ЦФ
16
Александр Малыгин
ВР
Остались в запасе
38
Дмитрий Митин
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Главный тренер
Гарник Авалян
Статистика матча Витязь - Рязань
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Труд
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