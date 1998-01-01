Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
17
8
5
56
32
24
59
30
16
8
6
48
32
16
56
30
15
8
7
44
29
15
53
30
15
7
8
54
33
21
52
30
12
11
7
43
34
9
47
30
12
10
8
42
29
13
46
30
12
9
9
40
37
3
45
30
11
10
9
42
38
4
43
30
11
9
10
38
33
5
42
30
10
6
14
38
48
-10
36
30
8
10
12
30
42
-12
34
30
9
5
16
33
44
-11
32
30
9
4
17
23
43
-20
31
30
8
5
17
25
39
-14
29
30
6
10
14
23
47
-24
28
30
6
6
18
30
49
-19
24
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
31
9
22
38
15
10
4
1
32
11
21
34
15
10
3
2
26
9
17
33
15
10
2
3
31
12
19
32
15
9
5
1
26
9
17
32
15
8
5
2
28
16
12
29
15
7
7
1
26
12
14
28
15
8
2
5
14
9
5
26
15
7
5
3
24
19
5
26
15
7
3
5
20
15
5
24
15
6
5
4
27
18
9
23
15
6
5
4
19
17
2
23
15
6
4
5
18
20
-2
22
15
5
5
5
16
19
-3
20
15
5
2
8
19
24
-5
17
15
4
4
7
15
18
-3
16
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
7
4
4
24
21
3
25
15
7
3
5
22
23
-1
24
15
6
5
4
15
11
4
23
15
5
5
5
23
21
2
20
15
5
4
6
16
18
-2
19
15
5
4
6
17
22
-5
19
15
3
6
6
13
20
-7
15
15
4
2
9
20
28
-8
14
15
3
5
7
14
22
-8
14
15
4
1
10
10
21
-11
13
15
2
5
8
11
25
-14
11
15
1
6
8
12
24
-12
9
15
2
2
11
13
29
-16
8
15
1
5
9
7
28
-21
8
15
1
4
10
11
25
-14
7
15
1
2
12
9
34
-25
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире